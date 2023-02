Calcio Tavolo: Aosta in evicenza al torneo regionale "Rebirth"

Il centro sportivo “San Luigi” di Rondissone ha ospitato il Torneo Regionale “Rebirth” valido per il Gran Prix Regionale FISCT delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta.

Filippo Filippella, Bernardo Ricco e Donato Erbì hanno partecipato alla manifestazione per la Categoria Subbuteo.

Nelle Fasi Eliminatorie, Filippo Filippella primeggiava nel Gruppo 1 vincendo largamente contro Claudio Frola (CCT Torino 2009) con il punteggio di 7-0, nonostante il primo tempo si fosse concluso sullo 0-0, poi superava di misura Mirko Balio (SC Old Lions Macerata) con il punteggio di 2-0, e veniva fermato sul punteggio di 2-2 da Giancarlo Russo (CCT Torino 2009).

Sorte opposta per Donato Erbì, che non riusciva a qualificarsi per il Tabellone Master dopo la sconfitta per 0-3 subita da parte di Filippo Mussino (CCT Torino 2009) e quella ancora più sonora subita contro Marco Perazzo per 1-6. La vittoria per 6-0 contro Alessandro Caldarola (CCT Torino 2009), gli consentiva solo di non giungere ultimo nel Gruppo 2 e di posizionarsi meglio nel Tabellone Cadetti.

Per Bernardo Ricco, invece, la qualificazione al Tabellone Master arrivava sul filo di lana. La vittoria per 2-0 su Stefano Marazzotta (Subbuteo Italia) veniva compensata dalla sconfitta per 0-2 contro Marco Baj (CCT Torino 2009). Era decisivo lo scontro diretto dell’ultimo turno di gioco contro Giancarlo Riva (SC Ligures Genova). Incontro intenso che l’aostano vinceva di misura per 3-2 dopo un susseguirsi continuo di cambi di risultato e che premiava la sua caparbia nei minuti finali.

Nei Quarti di Finale del Tabellone Cadetti, Donato Erbì surclassava il malcapitato Stefano Marazzotta (Subbuteo Italia) con un nettissimo 8-1. Match senza storia, con il rossonero che faceva da padrone in lungo ed in largo per il campo da gioco. Nella Semifinale del Tabellone Cadetti, ancora risultato tennistico a favore di Donato Erbì che si imponeva per 6-2 su Alessandro Caldarola (CCT Torino 2009). Anche stavolta, Erbì partiva a razzo mettendo al sicuro il risultato già nella prima parte dell’incontro, rilassandosi nella ripresa e consentendo all’avversario di rendere meno amara la sconfitta, concedendogli due reti.

Nella Finale del Tabellone Cadetti, gol e spettacolo tra Donato Erbì e Giancarlo Riva (SC Ligures Genova). Spumeggiante 3-3 finale con continui capovolgimenti di fronte e risultato in bilico fino all’ultimo. Chance sprecata dall’aostano per blindare il vantaggio sul finale e beffa sul capovolgimento di fronte in contropiede che portava Riva sul 3-3 (da un possibile 4-2 a favore del rossonero). Per decidere il vincitore del Tabellone Cadetti erano necessari i tiri piazzati (shootsout) dove il genovese era più cinico e preciso e si aggiudicava l’incontro con il punteggio totale di 5-6.

Nei Quarti di Finale del Tabellone Master, Bernardo Ricco giocava un’ottima gara contro il forte Marco Perazzo, ma un episodio ne decideva le sorti e condannava il rossonero all’eliminazione. Il risultato finale di 0-1 penalizzava fin troppo l’ottima gara disputata da Ricco ma non finalizzata a dovere nelle occasioni costruite. Filippo Filippella, da parte sua, giocava alla perfezione contro Paolo Finardi (SC Ascoli), ottenendo un netto 4-0, con due reti per tempo che strapazzavano il piemontese (che veste la divisa marchigiana), incapace di entrare nell’attenta difesa del giocatore aostano.

Nella Semifinale del Tabellone Master, Filippo Filippella affrontava Marco Baj (CCT Torino 2009) in una gara molto tattica che si decideva ad inizio ripresa, quando con un’accelerazione Filippella si apriva un varco sul limite dell’area di tiro e, sfruttando la deviazione di un difensore avversario, realizzava la rete del vantaggio. Baj non riusciva a giungere al tiro, tranne in un’occasione, in cui sparava malamente a lato, mentre il rossonero sprecava un paio di buone situazioni per arrotondare il punteggio che non cambiava fino alla fine. Con l’1-0 conclusivo Filippella si guadagnava l’accesso in Finale.

La Finale del Tabellone Master vedeva affrontarsi Filippo Filippella e Vittorio De Pascale (SC Ligures Genova). Partiva alla grande l’aostano che, con un uno-due fulmineo, si portava subito sul 2-0. A quel punto gestiva il doppio vantaggio concedendo poco all’avversario con un attento gioco difensivo. Ad inizio ripresa, De Pascale accorciava le distanze, ma, sfruttando gli spazi lasciati dal ligure, Filippella andava a realizzare la rete del 3-1. C’era un’immediata reazione da parte di De Pascale con un’azione in velocità ed un gran tiro che lo avvicinava nel punteggio sul 3-2, ma subito il rossonero si riportava a distanza segnando la rete del 4-2.

Il risultato non cambiava fino al fischio finale con Filippella che ritornava al successo dopo un lungo digiuno caratterizzato da numerosi podi, senza mai ottenere la vittoria finale. Ottimo torneo per i giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta, che, considerando l’elevato tasso tecnico dei partecipanti, portavano a casa la vittoria del Tabellone Master con Filippo Filippella ed il secondo posto del Tabellone Cadetti con Donato Erbì.

Tutto di buon auspicio in vista dei prossimi importanti appuntamenti sia a livello individuale che a Squadre.