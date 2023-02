Bocce: Serie AM, in testa è fuga da copione

La settima giornata del massimo campionato maschile ha alimentato la fuga del gruppetto di testa, sulle cui orme si è buttato il Gaglianico, grazie al successo esterno sui terreni del Maxim. Mentre la Quadrifoglio si morde le mani per la diabolica sconfitta patita contro Noventa, l'Auxilium approfitta del fattore campo per strappare i due punti alla Chiavarese e affiancarla in classifica.

TEST - La Marenese ha risposto positivamente al test contro la capolista Brb. La sua “nobilitate” non è venuta meno ed ora può uscire dalla camera di consiglio con la consapevolezza di potersi sedere al tavolo delle “grandi”. La sfida più attesa della giornata si è conclusa con una divisione della posta, dopo alterne vicende, che hanno visto dapprima la Signora in Rosso subito in vantaggio. Il successo inidividuale di Grosso contro Porello, quello di Nari nel combinato ai danni di Ceh, e il pareggio fra le coppie Grattapaglia-Deregibus (primo pari per loro dopo cinque successi su cinque) e Soligon-Zambon, hanno consegnato alla capolista il temporaneo 5-3.

Subito consolidato da Borcnik-Petric che, grazie alla settima vittoria (57/61 a 54/59), hanno inflitto a Pegoraro-Soligon la prima sconfitta. E' stato il tiro di precisione a ridurre il divario : Causevic ha risposto presente alla chiamata di Franco Soligon e lo ha premiato con un 23-12 ai danni di Grosso, mentre Porello e Grattapaglia si sono divisi il bottino (25-25). Sul parziale di 6-8 è salito in cattedra l'ex Pegoraro : per la prima volta balzato a quota 50/51, contro un Borcnik al di sotto delle sue prestazioni (terza sconfitta con 42/49). L'equilibrio così creato (8-8) non si è spezzato nel turno conclusivo. Da una parte sono andati a segno l'imbattuto Causevic (13 punti su 14 colti sin qui) contro Nari (9-6) e Porello-Zanchetta contro Ferrero-Barbero (prima sconfitta per loro) con il punteggio di 8-6. Dall'altra le vittorie di Grattapaglia (9-5) su Soligon e Grosso-Deregibus su Ceh (Pegoraro)-Rossi per 7-2.

PIETRI - La Quadrifoglio, arrivata a un soffio dallo striscione di arrivo con il consistente vantaggio di 11-5 nei confronti della padrona di casa Noventa, ha fatto come Dorando Pietri. Ma qui non ha trovato giudici in grado di sorreggerla ed è stata la formazione neroverde a sprintare con gaudio. Il parziale favorevole, messo insieme strada facendo dopo il 3-5 iniziale, con il successo della staffetta di Marco e Nicola Ziraldo (51/58 a 49/59 nei confronti di Sari-Zoia), la parità nel tiro di precisione (di Sever e Di Fant le due vittorie), e i due pesantissimi punti ancora di Marco Ziraldo nel progressivo (44 a 43 contro Zoia), hanno forse illuso il team di Fagagna. Per la gioia di mister Paolo De Toffol le cui speranze hanno trovato l'esito auspicato per mano di Tonejc-Zoia, Sari-Ungolo e i solisti Buosi e Sever.

FINALE - Match incerto fra due squadre galleggianti fra il centro e la bassa classifica. L'ha spuntata l'Auxilium nei confronti della Chiavarese. Come già accaduto nelle precedenti prestazioni, la formazione ligure è crollata nel finale. I saluzzesi erano riusciti a mantenere viva la sfida e l'incertezza si era protratta sino al 7-7 del doppio tiro di precisione. E' stata Micheletti a firmare il vantaggio con un superbo 46/48 nel tiro progressivo. Sul 9-7 i padroni di casa sono riusciti a cogliere il secondo successo grazie alle individuali di Bertini e Capello, e alla coppia Parena (Gasco)-Castellino. Vani i due punti conquistati dalla coppia ligure di Carlo e Paolo Ballabene.

DIVARIO - Impossibile commentare le vittorie della Perosina e del Gaglianico, rispettivamente ai danni di Nus e Maxim, alla luce dell'eclatante divario numerico.

I migliori punteggi di giornata – Combinato : 26 di Matteo Mana (La Perosina). Staffetta : 59/60 di Brnic-Mana (La Perosina9. Tiro di precisione : 25 di Porello (Marenese9, Grattapaglia (Brb), Sever (Noventa). Tiro progressivo : 46/48 di Micheletti (Auxilium).

Risultati e classifica

Serie AM (7^ giornata) : Auxilium – Chiavarese 15-9, La Perosina – Nus 23-1, Marenese – Brb 12-12, Maxim – Gaglianico 6-18, Noventa – Quadrifoglio 13-11 (Brb 13, Marenese 12, La Perosina e Noventa 11, Gaglianico 8, Quadrifoglio 6, Chiavarese e Auxilium 4, Nus 3, Maxim 0).

Domani (domenica 26 febbraio) si disputano gli incontri dell'8^ giornata : La Perosina – Chiavarese, Maxim – Brb, Noventa – Marenese, Nus – Auxilium, Quadrifoglio – Gaglianico.