Arrampicata: Michael Fassino e Claire Charbonnier campioni regionali assoluti 2023 di boulder

Non ha mancato l’appuntamento con la vittoria Michael Fassino (Climbing House Verres) che in un lotto di oltre 60 concorrenti, ha concluso decimo assoluto concludendo il suo impegno con 3Top e 4 Zone. La seconda posizione tra i valdostani è stata appannaggio di Antonio Charrere, (Oasi Vertical) che ha chiuso con 1Top e 4Zone in 38esima posizione, precedendo Jean-Marie Joly (Climbing House Verres), terzo nella classifica regionale e 39esimo assoluto. Più indietro, 54esimo, e in quarta posizione Federico Deleonard (Oasi Vertical) con 0Top e 2Zone.

1a Claire Charbonnier, 2a Miriam Pramotton, 3a Greta Baccon

In campo femminile, grazie ad 1Top e 3Zone, si è aggiudicata la maglia di campionessa valdostana Claire Charbonnier (Oasi Vertical), 19esima assoluta, che ha preceduto Miriam Pramotton (Climbing House Verres) 1Top e 2Zone e Greta Baccon (Oasi Vertical) 0Top e 3Zone, 21esima e 22esima assoluta che hanno completato il podio regionale.

In gara tra le under16 Greta Baccon (Oasi Vertical) che si è guadagnata la nona posizione con 3Top e 3Zone e Alessia Raspo (Climbing House) che ha ottenuto il 16esimo posto con 2Top e 3Zona. Fuori dal podio, in quarta piazza, ha concluso il proprio impegno Alessia Raspo (Climbing House Verres) con all’attivo 0Top e 1Zone, parziali che le hanno consegnato il 25esimo posto assoluto.

1° Michael Fassino, 2° Antonio Charrere, 3° Jean Marie Joly