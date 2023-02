Bocce: Serie AF, si confermano Borgonese e Buttrio, sconfitta la Bassa Valle

La seconda giornata del massimo campionato femminile ha confermato il buon avvio di Borgonese e Buttrio, e regalando alla Marenese il primo successo stagionale.

Le campionesse d'Italia, impegnate sui terreni dell'Auxilium, hanno subito fatto il vuoto, mettendo in chiaro le loro intenzioni. Merito di Carlini (combinato da 23), della coppia Storello-Cadenasso e delle soliste Perotto e Depetris. La staffetta vincente di Traversa-Mellano ha permesso alle saluzzesi di non annaspare e tenere poi vivo il match grazie al tiro di precisione di Costanzo. Il 6-10 maturato subito dopo, ancora per mano dell'ex Traversa, vincente nel progressivo, non è bastato per mettere apprensione alle ragazze di Paola Alpe, andate a segno con Carlini, Storello e il tandem Perotto-Cadenasso.

Dopo un'arrembante abbrivio, con un 6-2 firmato dal cerchio di Zurini, e dalle soliste Pers e Caterina Venturini, e lenito dal tandem valligiano Natalie Gamba – Pautassi, Buttrio ha subito la reazione della Bassa Valle grazie alla staffetta delle due Gamba, Natalie e Gaia (32-31), al botta e risposta nel tiro di precisione fra Caterina Venturini e Natalie Gamba (ancora lei), e al tiro progressivo di Gaia (toh !). Sul parziale di 8-8 sono state le padrone di casa a imporre fattore campo e tecnica, ancora con l'accoppiata Pers-Venturini, all'altro tandem Candolini-Fabro e all'individualista Zurini. Vano il successo di Pautassi sul fronte opposto.

Nella sfida veneta fra Noventa e Marenese, i due punti sono finiti in tasca al team trevigiano. Basei, con il combinato, Penello nell'individuale, Setti-Giozzet nella coppia, hanno spalancato le porte alle donne di Mauro Liessi. Le padrone di casa hanno provato a tenere in vita la sfida con Brahushaj da solista e Arianna Campagnaro con il tiro di precisione, ma sul 4-10 il progressivo vincente di Soligon ha dato il la allo scatto finale delle marenesi Basei e Setti.

Risultati e classifica

Serie AF (2^ giornata) : Noventa – Marenese 8-16, Buttrio – Bassa Valle 14-10, Auxilium – Borgonese 8-16 (Borgonese e Buttrio 4, Marenese 2, Bassa Valle e Auxilium 1, Noventa 0 )

Serie AM, 4^ giornata: Brb espugna Gaglianico, bene Marenese e Quadrifoglio

Sventola solitario sul massimo campionato il vessillo della Signora in Rosso. La quarta giornata, esclusa la sfida al vertice vinta dalla Brb in casa del Gaglianico, ha confezionato quattro risultati, tutti nella logica di classifica. La Perosina ha fatto la corsara sui terreni saluzzesi dell'Auxilium, così come la Noventa su quelli del Maxim, mentre il fattore campo – ma non solo – ha regalato punti importanti alle orientali Marenese e Quadrifoglio.

ESAME - La Banda Bellazzini ha dato sostanza ai suoi nuovi sogni di gloria, superando indenne l'esame biellese con un robusto successo. I padroni di casa non sono stati certamente a guardare. Anzi. All'abbrivio Doria è salito per la prima volta a quota 28 stringendo nel cerchio Nari, anch'egli arrivato al primo 27; e il tandem Graziano-Mana ha sbattuto in faccia a Grosso-Deregibus uno stordente 11-1. Quattro punti utili a mantenere in equilibrio il match, alla luce delle vittorie di Ferrero-Barbero-Cavagnaro e di Grattapaglia. La fase del match non ha modificato i connotati fin lì tracciati dalle contendenti. Borcnik-Petric non hanno lasciato scampo a Roggero-Mana nella staffetta; il doppio tiro di precisione ha premiato Bunino, da una parte, e Ferrero, dall'altra; ed è stato l'ex Roggero, a partorire il suo primo 48 su 49, contro un Borcnik sceso per la prima volta a 44 su 49. Ancora parità dunque, anche al termine delle prove centrali e otto pesanti punti come ammalianti sirene danzanti dinanzi ai 6 protagonisti. E come spesso accade, quando Aldino Bellazzini aziona i suoi “serpenti”, per gli avversari fischia il vento e urla la bufera. Come tanti Laocoonte e figli, i solisti Pautassi e Graziano, e le coppie Bunino-Ariaudo e Doria-Mana, sono rimasti soffocati fra le spire di Nari, Grosso, Grattapaglia-Deregibus, Ferrero-Barbero.

ORGOGLIO - Le porte d'autore dell'Auxilium non sono bastate a contenere l'arrembaggio dei Boulenciel della Perosina. La spettacolare prova d'orgoglio degli ex Micheletti e Aliverti, bravi a sprintare nella staffetta con 54 su 59 (eccellente il 29/31 di Micheletti), contro Brnic-Mana, ha assunto il significato di uno squillo per il parziale di 2-8. Ci hanno ancora provato i padroni di casa nel tiro di precisione (due punti con Parena), ma quando Brnic si è preso la rivincita su Micheletti nel progressivo, la sfida era ormai ai titoli di coda.

DIVARIO - Con identico parziale (4-12) si è presentata alle battute conclusive la partita fra Maxim e Noventa, a conferma di un palese divario tecnico. Si sono conclusi aritmeticamente anzitempo (13-3) i due confronti fra Marenese e Nus, Quadrifoglio e Chiavarese. Pure i punteggi parziali hanno accomunato il tragitto delle due sfide (5-3, 7-3, 11-3). Continua a suscitare perplessità la formazione ligure, che ora dovrà guardarsi alle spalle. Per il Nus, la doppia trasferta orientale si è tramutata poi in un brodino grazie all'incontro della domenica mattina in casa Maxim. Guardando la sesta sconfitta patita dal team codroipese verrebbe spontaneo un “Aspettando …” alla maniera di Samuel Beckett. Ma il primo punto è tutt'altro che un fantomatico Godot.

I migliori punteggi della quarta giornata – Combinato : 28 Doria (Gaglianico), 27 Nari (Brb) e Sari (Noventa). Staffetta : 58/59 Borcnik-Petric (Brb), 57/59 Pegoraro-Soligon (Marenese). Tiro precisione : 34 Porello (Marenese), 30 Feruglio (La Perosina). Tiro progressivo : 49/50 Pegoraro (Marenese), 48/49 Roggero (Gaglianico).

Risultati – 4^ giornata : Auxilium – La Perosina 7-17, Gaglianico – Brb 8-16, Marenese – Nus 20-4, Maxim – Noventa 4-20, Quadrifoglio – Chiavarese 17-7. Anticipo : Maxim – Nus 6-18.

Classifica : Brb 8, La Perosina e Noventa 7, Gaglianico, Marenese e Quadrifoglio 6, Chiavarese e Nus 2, Auxilium e Maxim 0.