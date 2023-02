Wheelchair Curling, l’Italia riparte da Ginevra con una grande vittoria

Dopo il Mondiale B di Lohja non andato secondo le aspettative e il ripescaggio nel Gruppo A arrivato sul finire del 2022, il gruppo di Roberto Maino ha vinto il quadrangolare internazionale in Svizzera, il miglior modo possibile per affinare la condizione in vista dei Mondiali di Richmond (Canada) dal 4 al 12 marzo contro le super potenze del movimento globale.

Questo il commento del tecnico Roberto Maino: “A noi è servito per ripartire e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi, vincendo le tre partite del round robin e anche la finale classificandoci al primo posto. Sono molto soddisfatto del torneo anche perché il giorno prima dell’inizio Marchese e Ronzani hanno avuto problemi di salute e sono stati sostituiti da De Florian (skip) e Tacca.

La squadra ha giocato bene e il gruppo è stato compatto anche nei momenti di difficoltà di gioco. In vista del prossimo mondiale abbiamo pianificato una serie di allenamenti di gruppo con cadenza settimanale“. L’Italia è pronta a stupire ancora.

Si preannuncia un 2023 intenso per il wheelchair curling azzurro. Dopo le buone notizie in casa paralimpica con il ripescaggio della compagine azzurra di para ice hockey, è arrivata infatti anche la doppia promozione della formazione italiana delle stone che, dal 4 al 12 marzo ai Mondiali Gruppo A di Richmond (Canada), potrà partecipare sia nel torneo a squadre che nel mixed doubles.

Angela Menradi (credit-WCF)

Questo il commento del consigliere federale del settore curling, Giuseppe Antonucci: “Essere ripescati in entrambe le discipline paralimpiche è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire perché ci permette di restare ai massimi livelli internazionali nonostante i risultati degli ultimi tornei non ci avessero permesso di raggiungere questo obiettivo sul ghiaccio. Ora che ci siamo, sfrutteremo questa possibilità per consolidare il nostro movimento e la nostra volontà è di accrescerlo per portare avanti il progetto verso Milano Cortina 2026, così da avere una legacy che permetta agli atleti con disabilità di cimentarsi negli sport del ghiaccio su tutto il territorio italiano e non più soltanto in alcune aeree ben definite“.

Gennaio è stato un mese intenso e da domani la Nazionale di wheelchair curling allenata da Roberto Maino è stata impegnata sul ghiaccio di Ginevra per un torneo internazionale. Sono stati selezionati Angela Menardi (Curling Club Dolomiti), Fabrizio Bich (Disval), Egidio Marchese (Disval), Matteo Ronzani (Curling Club Claut) e Stefano Tacca (Curling Club Dolomiti).

Per quanto riguarda il para ice hockey, invece, il 21 gennaio a Varese vi è stata una giornata dedicata alla formazione dei tecnici sul settore paralimpico, organizzata in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026: sarà il primo di una serie di incontri volti a far conoscere la disciplina sul territorio. Poi, dal 23 al 28 gennaio, al PalaTazzoli di Torino si è disputato il 10° quadrangolare internazionale, organizzato col fattivo supporto di Sportdipiù e intitolato alla memoria del compianto Andrea «Ciaz» Chiarotti.