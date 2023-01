Calcio tavolo: La nuova stagione agonistica FISCT ha proposto, come primo appuntamento di prestigio, la 1° Tappa del Guerin Subbuteo 2023

1° TAPPA GUERIN SUBBUTEO 2023 – REGGIO EMILIA - INDIVIDUALE

Il Torneo Individuale iniziava con le Fasi Eliminatorie, da cui si determinava l’accesso al Tabellone Gold oppure al Tabellone Silver. Filippo Filippella, nel Girone 2, si qualificava al Tabellone Gold arrivando primo nel suo raggruppamento in seguito alle vittorie su Giovanni Conti (SC Villains) per 5-0, su Stefano Flamini (SC Ascoli) per 2-1 e per 1-0 su Gaetano Ciraolo (SC Subbuteisti Modena).

Anche Bernardo Ricco. nel Girone 14, si qualificava al Tabellone Gold con le vittorie per 5-0 su Lorenzo Randelli (SC Villains), per 3-0 su Roberto Torini (SC Alba Subbuteo Roma), per 2-0 su Luigi Santise (CCT Torino 2009), ma non riusciva a conquistare il primato nel suo gruppo a causa della sconfitta contro Enrico Guidi (ACS Perugia) per 1-5.

Terminava, invece, al Tabellone Silver, Donato Erbì che, nel Girone 13, perdeva contro Massimo Franchi (Subbuteo Verona 2016) per 1-2, pareggiava ottimamente per 1-1 contro Alessandro Montanari (ASD F.lli Bari Reggio Emilia) e sconfiggeva per 8-0 Marco Lepri (SC Ligures Genova), giungendo al terzo posto. Nei Sedicesimi di Finale del Tabellone Silver, Donato Erbì aveva la meglio su Angelico Lelli (SC Viterbese Subbuteo) vincendo la gara con il punteggio di 4-1, ottenuto realizzando due reti per tempo tra le quali si era inserita la rete dell’avversario. Negli Ottavi di Finale del Tabellone Silver, Donato Erbì si trovava opposto a Francesco Zolfanelli, ex compagno di club, trasferitosi al TSC Black Rose Roma ’98.

La gara era molto equilibrata, con botta e risposta tra i due contendenti che fissava il risultato in parità sul punteggio di 1-1. Nessuno dei due trovava lo spunto necessario per assicurarsi la vittoria, per cui si giungeva ai tiri piazzati. Nella lotteria degli shootsout, aveva la meglio Donato Erbì che si aggiudicava l’incontro con il punteggio finale di 4-2. Nei Quarti di Finale del Tabellone Silver, Donato Erbì affrontava Massimo Tortello (SC Ligures Genova). Anche in questo caso, la gara era molto equilibrata così si giungeva al riposo sul punteggio di 0-0 senza particolari emozioni. Nella ripresa, Erbì, trovava il varco giusto per incunearsi nella difesa avversaria ed andava in vantaggio.

Nonostante i tentativi di attacco, Tortello non riusciva a giungere al pareggio ed il giocatore rossonero conquistava una meritata Semifinale, vincendo la gara con il punteggio di 1-0. In Semifinale del Tabellone Silver, l’avversario da sconfiggere per Donato Erbì era Luca Ciabattoni (SC Ascoli).

La gara era molto intensa, ma Ciabattoni andava subito in vantaggio. La reazione di Erbì era veemente, ma tutti i tentativi del rossonero si arrestavano contro la difesa attenta dell’ascolano che aveva anche la possibilità di raddoppiare sfruttando le azioni di rimessa in contropiede.

Il punteggio non cambiava più fino al termine dell’incontro che si concludeva con la vittoria di Ciabattoni per 0-1. Nei Sedicesimi di Finale del Tabellone Gold, Bernardo Ricco si qualificava al turno successivo, solo dopo gli shootsout. Partita emozionante e combattuta contro Francesco Cappelli D’Ercole (US Valponte 1986) con Ricco che andava due volte in vantaggio ma si faceva recuperare dal ligure in entrambe le occasioni.

I tempi regolamentari si chiudevano con il punteggio di 2-2 ed erano necessari i tiri piazzati per decretare il vincitore. L’aostano con tre reti nei primi tre tiri si assicurava la vittoria a danno dell’avversario che ne sbagliava tre su tre. Negli Ottavi di Finale del Tabellone Gold, Filippo Filippella affrontava Massimo Franchi (Subbuteo Verona 2016) in un match a senso unico. Il capitano della squadra rossonera realizzava in sequenza tre reti di ottima fattura annichilendo l’avversario già nei primi minuti di gioco, nella ripresa si limitava a contenere ed a giocare di rimessa.

Nel finale di tempo, prima la quarta rete dell’aostano e poi la rete della bandiera del veneto, fissavano il punteggio finale sul 4-1 per Filippo Filippella. Al contrario, Bernardo Ricco, doveva arrendersi a Cesare Santanicchia (SC Salernitana) pur giocando una buona gara.

Anche in questo caso il giocatore granata, chiudeva la pratica nel corso della prima frazione di gioco, portandosi sullo 0-2. Per Ricco c’era una reazione d’orgoglio nella ripresa con la rete dell’1-2, ma subito Santanicchia allungava di nuovo e poi controllava il gioco fino al termine dell’incontro assicurandosi il passaggio al turno successivo con il punteggio di 1-3. Nei Quarti di Finale del Tabellone Gold, Filippo Filippella si trovava opposto a Severino Gara (ACS Perugia). Partiva deciso il giocatore aostano, ma alla prima occasione utile, Gara andava in vantaggio. Filippella non impiegava molto a raggiungere il pareggio, ma poi non riusciva a concretizzare le occasioni che si creava in attacco. Il primo tempo si chiudeva sul punteggio di 1-1 e la ripresa si apriva con lo stesso ritmo. Il giocatore perugino non riusciva a superare l’attenta difesa dell’aostano, che, a sua volta, sfruttava male le azioni di rimessa in contropiede.

Sul finire di gara Filippella aveva la possibilità di vincere l’incontro, ma il suo tiro si stampava sulla traversa. Nell’azione di rimessa, Gara riusciva ad effettuare un trio di rimbalzo che poteva beffare il rossonero, proprio allo scadere, se non avesse compiuto una miracolosa parata. Alla fine il risultato non si sbloccava ed erano necessari gli shootsout. Nei tiri piazzati era il portiere di Gara a compiere due miracoli consecutivi che costringevano Filippella a rincorrere il risultato che alla fine premiava il perugino, il quale si aggiudicava l’incontro con il punteggio di 3-4. La vittoria nel Tabellone Silver andava a Luca Ciabattoni (SC Ascoli) che superava in Finale per 3-1 Gaetano Ciraolo (SC Subbuteisti Modena), mentre la vittoria nel Tabellone Gold era conquistata da Severino Gara (ACS Perugia) che, di misura, con il punteggio di 1-0 aveva la meglio su Cesare Santanicchia (SC Salernitana).

La squadra dell’ASD CT Aosta Warriors al Torneo a Squadre della 1° Tappa del Guerin Subbuteo 2023 Categoria Subbuteo tradizionale: da Sx Filippo Filippella (cap.), Bernardo Ricco, Donato Erbì, Pierluigi Bianco

E L’ASD Calcio Tavolo Aosta Warriors, puntava a fare bella figura anche nel Torneo a Squadre. Il capitano Filippo Filippella aveva a disposizione una rosa limitata che contava solo Donato Erbì, Bernardo Ricco e Pierluigi Bianco (che si era aggregato per il Torneo a Squadre).

Nelle Fasi Eliminatorie la squadra rossonera era capitata nel Girone 5 con SC Labronico Livorno, SC Grifo Sombrero San Miniato e SC Talpa Junior Fidenza. Nel primo incontro, gli aostani affrontavano il SC Grifo Sombrero. Gara molto equilibrata e sofferta, vinta di misura con il punteggio di 2-1 grazie alle vittorie di Filippo Filippella su Alessandro Casanova con il risultato di 3-0 e di Donato Erbì per 1-0 su Giampaolo Milei, Bernardo Ricco concedeva il punto a Roberto Pieroni che si aggiudicava l’incontro per 1-2, mentre Pierluigi Bianco non andava oltre lo 0-0 contro Pierpaolo Dore. Nel secondo incontro, i rossoneri si guadagnavano l’accesso al Tabellone Gold superando per 3-0 il SC Talpa Junior Fidenza.

Di nuovo decisivi Filippo Filippella vittorioso per 3-0 su Pietro Torri e Donato Erbì vittorioso per 1-0 su Michele Torri, a loro si aggiungeva la vittoria di Pierluigi Bianco per 1-0 su Davide Bacchini. Bernardo Ricco invece era fermato sul punteggio di 1-1 da Silvano Corleto. Nel terzo incontro, l’ASD Calcio Tavolo Aosta Warriors, già certa dell’accesso ai Quarti di Finale del Tabellone Gold, giocava solo per il primo posto nel Girone 5 contro il SC Labronico Livorno. Il capitano Filippella riusciva ad accoppiare bene i quattro incontri singolari.

Pierluigi Bianco svolgeva il suo compito superando per 2-0 Flavio Lombardi, mentre Donato Erbì non aveva la forza per bloccare il forte Leonardo Giudice perdendo per 1-3. La gara si decideva sugli altri due singolari. Filippo Filippella in vantaggio per gran parte della gara, veniva sconfitto da Stefano Cafaggi sul finire del tempo per 1-2 e Bernardo Ricco subiva la stessa sorte subendo la rete della sconfitta per 0-1 a poco dal termine della gara. Il SC Labronico Livorno si aggiudicava l’incontro con il risultato di 1-3 ed il primo posto nel girone.

Nei Quarti di Finale del Tabellone Gold i giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta Warriors erano opposti al SC Sombrero San Miniato. Primo tempo in perfetta parità con tutti gli incontri in pareggio, la gara si decideva nella ripresa. Mentre Bernardo Ricco riusciva a bloccare sul punteggio di 0-0 Nico Lucchesi, Donato Erbì subiva due reti da Alessandro Subazzoli e veniva sconfitto per 1-3, Filippo Filippella subiva nel finale di gara la rete del 2-3 da parte di Pierluigi Signoretti e stessa sorte accadeva a Pierluigi Bianco che veniva sconfitto per 1-2 da Emanuele Funaro. Nonostante l’equilibrio, alla fine i toscani si aggiudicavano l’incontro con il punteggio di 0-3 accedendo alle Semifinali.

La Finale del Tabellone Silver era conquistata dal SC Ligures Genova che superava il SC Granducato Firenze con il punteggio di 2-0, mentre la Finale del Tabellone Gold se l’aggiudicava il SC Sombrero San Miniato superando per differenza reti il SC Labronico Livorno dopo che il risultato complessivo si era fissato sul punteggio di 2-2. L’ASD Calcio Tavolo Aosta Warriors terminava la due giorni di gare con ottimi risultati, dopo il 5° posto di Filippo Filippella nel Tabellone Gold ed il 3° posto di Donato Erbì nel Tabellone Silver del Torneo Individuale, giungeva anche il 5° posto nel Tabellone Gold del Torneo a Squadre.

Per la squadra aostana, nonostante l’addio di alcuni giocatori di rilievo, il livello di gioco continua a rimanere alto e, visti i primi risultati, la stagione 2023 che si preannuncia breve, ma intensa essere piena di soddisfazioni a livello individuale e di squadra.