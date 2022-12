Calcio Tavolo: Delude Bernardo Ricco, bronzo per Filippo Filippella

I due giocatori rossoneri dopo le 4 Tappe svolte nel corso della stagione (due volte a Reggio Emilia (RE), Follonica (GR) e Genova (GE), erano rientrati tra i migliori 24 giocatori per la Categoria Subbuteo guadagnandosi la possibilità di conquistare il famoso Guerin d’Oro della prestigiosa manifestazione organizzata in collaborazione con il Guerin Sportivo.

LE FASI FINALI DEL GUERIN SUBBUTEO A REGGIO EMILIA

Differenti risultati per i due giocatori aostani nella prima fase a gironi. Eccellente primo posto nel Gruppo 3 per Filippo Filippella che vince tutti gli incontri disputati, superando prima Andrea Barabino (US Valponte 1986) con il punteggio di 3-1, poi Andrea Bevilacqua (SC Ligures Genova) con il punteggio di 1-0, poi Alessandro Subazzoli (SC Sombrero San Miniato) con il risultato di 5-0, poi Mauro Cremona (SC Labronico Livorno) con il punteggio di 4-0 ed infine la testa di serie del girone, Marco Perazzo (SC Ascoli) con il risultato di 3-0. Per Bernardo Ricco, invece, girone di qualificazione da dimenticare.

Dopo la sconfitta di misura per 0-1 contro Stefano Cafaggi (vincitore dell’ultima Tappa del Guerin Subbuteo a Genova (GE)) ed il pareggio per 1-1 contro Giancarlo Riva (SC Ligures Genova), inanellava tre sconfitte di seguito, concludendo all’ultimo posto il Gruppo 1. Sconfitta per 1-5 contro Gabriele Silveri (SC Salernitana), seguita dalla sconfitta per 1-3 contro Carlo Alberto Beretta (US Valponte 1986) e dalla sconfitta per 0-3 subita da parte di Nico Lucchesi (SC Sombrero San Miniato). Negli Ottavi di Finale, Filippo Filippella incontrava Giancarlo Riva (SC Ligures Genova), che andava subito in vantaggio, ma il giocatore aostano raggiungeva immediatamente il pareggio. Dopo una fase di equilibrio, Riva si portava nuovamente in vantaggio concludendo in suo favore la prima frazione di gioco.

Nella ripresa, Filippella giungeva subito al pari e continuava ad attaccare cercando la rete del vantaggio che arrivava a poco più di un minuto al termine dell’incontro. Proprio sullo scadere della gara l’aostano arrotondava il punteggio realizzando la rete del 4-2 con cui si aggiudicava l’incontro.

Nei Quarti di Finale, Filippo Filippella affrontava Emanuele Funaro (SC Sombrero San Miniato), finalista dell’ultima Tappa del Guerin Subbuteo a a Genova (GE). Come sempre tra i due l’incontro è stato giocato a viso aperto, intensamente ed in modo molto spettacolare. Vantaggio di Funaro, con pronta risposta di Filippella. Primo tempo che terminava sul risultato di 1-1.

Nella ripresa, nuovo vantaggio di Funaro e spettacolare pareggio di Filippella con un tiro angolato dalla distanza. Sul punteggio di parità, nonostante il gioco brillante di entrambi, non arrivano altre reti fino al termine dei tempi regolamentari. Era necessario il sudden death per decidere il vincitore. Nel tempo supplementare a morte istantanea, Filippo Filippella pressava intensamente l’avversario che era costretto a difendersi per contenere le sortite offensive del rossonero. Dopo due occasioni per Filippella, in conseguenza di un corner, l’aostano si costruiva l’ennesima opportunità per cogliere la vittoria realizzando finalmente la rete del definitivo 3-2 che lo proiettava in Semifinale.

In Semifinale, si riproponeva l’incontro con Cesare Santanicchia (SC Salernitana) che aveva già sconfitto Filippo Filippella nella Semifinale della 3° Tappa del Guerin Subbuteo a Follonica (GR). Gara difficile da giocare su un campo lentissimo che penalizzava entrambi i giocatori. Erano soprattutto gli errori nelle mosse difensive a consentire ai due opponenti di costruirsi azioni degne di nota.

Proprio su un errore difensivo dell’aostano, Santanicchia aveva l’opportunità di andare al tiro e non sbagliava con precisione da cecchino. Il primo tempo si concludeva con il salernitano in vantaggio per 0-1.

Nella ripresa la situazione non migliorava ed il gioco era sempre condizionato dalle pessime condizioni del campo di gioco. Su un’azione contestata, Santanicchia guadagnava la rete dello 0-2 ad inizio ripresa, rendendo ancora più complicata la rimonta del rossonero. Vani i tentativi di Filippella per riaprire l’incontro, al contrario, il granata realizzava in contropiede la rete dello 0-3 che chiudeva definitivamente la gara.

In Finale Cesare Santanicchia superava per 2-0 Stefano Cafaggi (SC Labronico Livorno) e si aggiudicava la 19° edizione del Guerin Subbuteo conquistando il prestigioso Guerin d’Oro.

Per Filippo Filippella un eccellente 3° posto in una stagione costellata di ottimi piazzamenti ma senza vittorie in Tornei Nazionali del circuito FISCT.

Adesso si guarda verso la fine della stagione che si concluderà al 31 dicembre (la Federazione Internazionale sta valutando di ritornare ad una stagione agonistica in linea con le altre discipline sportive e non seguendo l’anno solare), con lo sguardo verso il Major FISTF di Milano (MI) e le tappe regionali del circuito PGS di Calcio Tavolo, Subbuteo e Scacchi, prima di tirare le somme su una stagione decisamente ottima per l’ASD Calcio Tavolo Aosta