Calcio tavolo: Buoni progressi dell'Aosta

Dopo 14 mesi di permanenza al 1° posto nel Ranking Italia della Categoria Subbuteo tradizionale Filippo Filippella viene scalzato da Morgan Croce, che, con la vittoria ai Campionati Italiani Individuali ed avendo giocato solo due tornei, guadagna il totale dei punti acquisiti nel corso di tutta la stagione dal giocatore aostano che scende al 2° posto della graduatoria italiana di categoria.

Buoni progressi per gli altri giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta che partecipano più assiduamente alle manifestazioni nazionali durante l’arco della stagione e buoni i progressi anche delle due squadre dell’ASD Calcio Tavolo Aosta: CT Aosta Warriors e CT Aosta Dragons.

LA CATEGORIA SUBBUTEO TRADIZIONALE L’ASD CT

Aosta Warriors è ancora nella Top Ten delle migliori squadre italiane della Categoria Subbuteo, mantenendosi al 6° posto con 638 punti mentre entra in classifica la squadra dell’ASD CT Aosta Dragons che si inserisce al 15° posto. Nella classifica Individuale della Categoria Subbuteo, Filippo Filippella, viene superato da Morgan Croce e si attesta al 2° posto nel Ranking Italia con 1381 punti, continua la crescita di Bernardo Ricco che scala di altre 2 posizioni, si posiziona al 25° posto (dal 27° posto), ed anche Pierluigi Bianco al 33° posto (dal 65° posto), sale in classifica Francesco Zolfanelli che passa al 46° posto (dal 50° posto), viceversa cala, Paolo Ciboldi che scende al 62° posto (dal 43° posto), si inserisce all’83° posto Antonio Panizzari (dal 123° posto), continua a salire Donato Erbì che arriva al 105° posto (dal 185° posto), e Sean Filippella Nasti sale di altre 10 posizioni al 110° posto (dal 120° posto), superando Alessandro Rolle che sprofonda di 44 posizioni al 124° posto (dal 90° posto), seguito da Riccardo Nicoletti al 140° posto (dal 163° posto), Julia Filippella Nasti al 154° posto (dal 200° posto), chiude il gruppo di giocatori aostani William Franco che si attesta al 165° posto (dal 349° posto).

Fuori classifica gli altri giocatori che non hanno giocato tornei Individuali.

LA CATEGORIA OPEN DEL CALCIO TAVOLO

Nella classifica a Squadre della Categoria Open, escono fuori classifica sia l’ASD CT Aosta Warriors che l’ASD CT Aosta Dragons non avendo partecipato a tornei a squadre nell’arco della stagione. Nella graduatoria Individuale nel Ranking di Calcio Tavolo della Categoria Open, Dario Di Muri diventa il giocatore meglio classificato della squadra rossonere posizionandosi al 64° posto (dal 101° posto) seguito da Arturo Azzaro che guadagna altre 72 posizioni in classifica arrivando al 147° posto (dal 223° posto), tonfo di Filippo Filippella, che non sta giocando tornei individuali nel Calcio Tavolo e sprofonda al 155° posto (dal 70° posto), Donato Erbì balza in avanti di 123 posizioni al 170° posto (dal 293° posto), così come Francesco Zolfanelli che ottiene il miglioramento in classifica più alto salendo di 140 posizioni fino al 174° posto (dal 314° posto), migliorano sia Sean Filippella Nasti al 255° posto (dal 309° posto) che Julia Filippella Nasti al 279° posto (dal 312° posto).

Come per l’Individuale nel Ranking della Categoria Subbuteo tradizionale, anche nella Categoria Open del Calcio Tavolo tutti fuori classifica gli altri giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta, in attesa di disputare tornei validi per l’acquisizione di punti.

LE ALTRE CATEGORIE DEL CALCIO TAVOLO

Nella Categoria Veteran, unico rappresentante dell’ASD CT Aosta è Francesco Zolfanelli al 82° posto (dal 123° posto) del Ranking Italia. Nella Categoria Under 16, Sean Filippella Nasti sale al 9° posto (dal 14° posto). Nella Categoria Ladies, Julia Filippella Nasti continua a mantenere il 3° posto in classifica. Nelle Categorie Under 20 ed Under 12, non sono presenti giocatori aostani.

LE FASI FINALI DEL GUERIN SUBBUTEO A REGGIO EMILIA

Altra grande soddisfazione per la squadra rossonera del presidente Orlando Navarra con due giocatori qualificati per la Fase Finale del Guerin Subbuteo che si svolgerà a Reggio Emilia (RE) nella struttura di SubbuteoLand. Filippo Filippella e Bernardo Ricco, al termine delle 4 Tappe svolte nel corso della stagione, hanno acquisito il diritto di partecipare nella Categoria Subbuteo alle Fasi Finali della prestigiosa manifestazione in collaborazione con il Guerin Sportivo che vedrà i migliori 24 giocatori della stagione contendersi il famoso Guerin d’Oro.