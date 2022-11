CORSO MANUTENZIONE DELLA BICICLETTA CON IL CAMPIONE D'ITALIA DI BIKE TRIAL

Il corso sarà tenuto dal socio Fiab Alessandro Delfino, già campione italiano di bike trial (2006), maestro di mountain bike di primo livello e di bike trial. Alessandro Delfino metterà a disposizione la sua esperienza di meccanico per insegnare agli iscritti come eseguire riparazioni d’urgenza e l’abc della manutenzione per avere una bici sempre efficiente, condizione basilare per praticare le varie forme di ciclismo in sicurezza.

Le lezioni sono programmate per martedì 22, venerdì 25 e martedì 29 novembre dalle 20 alle 22 nella sala formazione del CSV in via Xavier de Maistre 19 – Aosta.

Il costo del corso è di 50 Euro per gli associati Fiab (si può formalizzare l’iscrizione alla Fiab all’atto dell’iscrizione al corso) e di 90 Euro per i non soci.

Il costo della tessera Fiab Aosta à Vélo è di 30 Euro (con rivista BC)/ 25 Euro (senza rivista), 12 Euro per i familiari conviventi, 8 Euro per i minori di 14 anni, 12 Euro per studenti fino a 26 anni. Il numero massimo degli iscritti è di dieci ed è consigliato e gradito portare la propria bicicletta.

Le iscrizioni si ricevono via mail al seguente indirizzo: fiabvda@gmail.com oppure al cellulare del referente corso, il consigliere Natale Dodaro 3479001835.