Bocce: L'Aosta festeggia con il Tartuffo d'Alba

Il poker valligiano ha respinto in finale il tentativo del Gaglianico, schierante Gabriele Graziano, Enzo Granaglia, Denis Pautassi, Roberto Doria, grazie al pallino decisivo colpito da Negro sul punteggio di 8-6 nel tempo supplementare. Si sono arrese in semifinale, la Chiavarese di Carlo Bresciano, Mauro Bunino, Paolo Ballabene, Marco Carlevaro, sconfitta dagli aostani 11-7, e la Brb di Luigi Grattapaglia, Emanuele Ferrero, Simone Nari, Gianmichele Maina, battuta dalla quadretta biellese 13-0. Alla gara dei Senior hanno preso parte 90 quadrette.

Con il Tartufo Rosa, in un contesto di 24 formazioni, è stato premiato il tandem dell'Almesina composto da Marzia Minoia e Maria Giardo. Nulla da fare nel match conclusivo per la Centallese di Donatella Brignone e Sabrina Frua, sconfitte in extremis con il punteggio di 7-6. Si sono fermate in semifinale, la Forti Sani di Paola Mandola – Maria Giuseppina Cuccaro (5-9 contro Almesina) e l'Auxilium Saluzzo di Paola Torasso – Arianna Falletti (4-13 contro Centallese).

Nella gara del Tartufo Junior (14 coppie) ha trionfato l'Auxilium Saluzzo. Sul gradino più alto sono saliti Alessio Cagliero e Matteo Macario. Per 8-7 hanno superato in finale i soci di club Nicolò Buniva e Francesco Costa. Terzo posto per l'altro tandem saluzzese, quello di Federico Bellino e Federico Reinero, e per la Pro Valfenera di Luca Maccagno e Luca Vercelli.