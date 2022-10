Skiroll: Pellegrino e Cuc sul podio della Pedavena – Croce d’Aune

Al via, questa mattina, la Pedavena – Croce d’Aune (Belluno), la 43a edizione del GrandPrix Sportful, valido quale prima prova della Coppa Italia di Fondo, Mass start skating di 9,5km, che ha visto Federico Pellegrino nella classifica Assoluta, e Tommaso Cuc, negli Aspiranti,conquistare un posto sul podio.

La vittoria di giornata va all’andorrano Ireneu Esteve Altimiras (31’26”), che precede il terzetto di italiani che vanno a occupare il podio di Coppa Italia: il carabiniere Lorenzo Romano(32’08”) e la coppia di poliziotti Simone Daprà (32’13”) e Federico Pellegrino (32’16”).

Dal12° al 15° posto il quartetto dell’Esercito composta da Daniele Serra, Francesco De Fabiani(33’31”), Martin Coradazzi e Michele Gasperi. In 26° posizione assoluta, 10° Under 23,Federico Bonino (Gs Godioz; 35’03”); 27° Francesco Manzoni e 28° Maicol Rastelli (Cse). in40° posizione Mikael Abram (Cse; 36’43”); 42°, 2° Aspiranti, Tommaso Cuc (Sc GranParadiso; 36’44”); 57° Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy; 38’42”; 17° Under 23); 63° AndréPhilippot (Gs Godioz; 39’06”; 18° Junior); 65° Simone Gemelli (Gs Godioz; 39’30”; 19°Junior); 76° Matteo Arlian (SC St-Barthélemy; 40’37”; 19° Aspiranti); 94° Géròme Garin (ScValgrisenche; 42’39”; 28° Junior); 97° Xavier Ducret (Sc Drink; 43’22”; 29° Junior); 100°Fabio Restano (Sc Drink; 43’32”; 31° Aspiranti); 103° Clément Cavagnet (Sc Gran Paradiso;44’09”; 33° Aspiranti); 120° Dennis Perrin (Team Ski Torgnon 2.0; 47’51”; 39° Aspiranti);121° Gilles Margueret (Sc G.S. Bernardo; 47’59”; 40° Aspiranti).Al femminile, successo di Francesca Franchi (Fiamme Gialle; 38’07”).

In 4° posizione Cristina Pittin (Cse; 38’35”); 8° Martina Bellini (Cse); 16° Lucia Isonni (Cse); 18° EmilieJeantet (Cse; 44’25”; 7° Under 23); 23° Nadine Laurent (Fiamme Oro; 46’12”; 6° Juniores);27° Virginia Cena (Gs Godioz; 46’47”; 7° Junior); 28° Federica Cassol (Cse; 47’13”; 8° U23);32° Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy; 48’44”; 12° Junior); 41° Aline Ollier (Sc Valdigne MB;51’27”; 13° U23); 53° Corinne Beltrami (Sc Drink; 55’34”; 13° Aspiranti); 58° Vittoria Cena(Gs Godioz; 57’51”; 15° Aspiranti); 59° Anaïs Maluquin Segor (Sc Drink; 59’39”; 21° Junior).