Bocce: Matteo Golfetto campione italiano under 18 tiro di precisione, Graziano bronzo

E' stato Matteo Golfetto della Bassa Valle Helvetia, a far proprio il titolo di tiro di precisione Under 18. Il valligiano ha prevalso in finale con il punteggio di 14-6 nei confronti di Patrick Artusio dell'astigiana Pro Valfenera. Medaglie di bronzo per Edoardo Graziano della Bassa Valle e Diego Damonte de La Boccia Savona, superati in semifinale rispettivamente da Artusio per 28-13 e Golfetto per 17-7. Nella stessa prova, riservata agli Under 15, ha svettato Francesco Costa dell'Auxilium Saluzzo. Per 13-9 ha strappato il titolo a Santo Bevilacqua della Valle Elvo. Sconfitti in semifinale Federico Bellino dell'Auxilium, per 22-3 dal socio di club, e Valentina Oleastro della Perosina, per 7-0 da Bevilacqua.

Nel tiro progressivo per Under 15, si è fregiato dell'oro Mattia Rosati della friulana Buttrio. Nella sfida conclusiva con Matteo Gionas Macario dell'Auxilium Saluzzo, ha prevalso con il punteggio di 30 su 36, contro i 26 su 37 del saluzzese. Sul terzo gradino sono finiti altri due atleti del'Auxilium, Francesco Costa e Nicolò Buniva.

Nelle foto i finalisti dei tiri di precisione U18 e U15, e quelli del tiro progressivo U15