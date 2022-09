Skiroll: Sabrina Borettaz si aggiudica la sprint femminile juniores a Rieti

Pazzesca Sabrina Borettaz, dello Sc Amis de Verrayes, nella categoria juniores femminile. La due volte campionessa iridata giovanile di specialità si è confermata vincendo la sprint al termine della finale che l’ha vista contrapposta a Samantha Krampe con Anna Maria Ghiddi – già certa del trionfo nella classifica generale di Coppa del Mondo – a completare il podio. Anton Grahn è riuscito a mettere al sicuro il successo nella classifica finale di coppa del mondo con la vittoria nella gara reatina superando Jonatan Lindberg nell’atto conclusivo. Poco prima, terzo posto del lettone Kaparkalejs ai danni di un Riccardo Munari protagonista di una sontuosa rimonta, vanificata solamente dal responso del fotofinish.

Monumentale Emanuele Becchis! Il piemontese compie una vera impresa nella sprint conclusiva delle Finali di Coppa del mondo di skiroll. Nella suggestiva cornice della città di Rieti, Becchis ha messo in mostra i muscoli, dominando sin dalle qualifiche del mattino per poi disintegrare in finale il norvegese Jostein Olafsen, costretto ad alzare bandiera bianca già dopo metà gara. Per Becchis si tratta della sesta vittoria consecutiva nel format in gare internazionali.

Beffato invece Michele Valerio, autore di una buona prova, che ha visto sfumare l’occasione del primo podio sul massimo circuito a favore del lettone Karl Dremljuga. Fuori ai quarti Alessio Berlanda e Riccardo Masiero.

Nella gara femminile la norvegese Julie Henriette Arnesen ha sconfitto la dominatrice stagionale, la svedese Linn Soemskar, sconfiggendola in un duello rusticano risoltosi solamente alle battute finali. Proprio la svedese aveva interrotto in semifinale il cammino dell’azzurra Lisa Bolzan. L’avventura della trevigiana – contrapposta alla sorella Anna nei quarti – è proseguita quindi con la finale per il terzo posto contro la svedese Jackline Lockner, che ha avuto la meglio sull’azzurra.