Papa Francesco accoglie lo Skiroll: la Coppa del Mondo di Rieti in udienza dal Santo Padre

Mercoledì 7 settembre alle ore 9 una rappresentanza della Coppa del Mondo di Skiroll di Rieti ha assistito alla tradizionale udienza del mercoledì nell’aula Paolo VI in Vaticano con Papa Francesco.

Un momento spirituale ed emozionante per il Comitato Organizzatore, gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutto l’ambiente della tappa di Rieti della Coppa del Mondo di Skiroll, che avranno l’occasione di ascoltare le parole del Santo Padre.

Al termine dell’udienza, sono stati donati a Papa Francesco, i pettorali della nazionale italiana e ucraina che partecipano alla tre giorni di competizione in programma dal 9 all’11 settembre.

A promuovere la partecipazione della rappresentativa della Coppa del Mondo di Skiroll all’udienza papale è stato il vescovo di Rieti, Domenico Pompili, tra i primi sostenitori dell’iniziativa sportiva che coinvolgerà Rieti, Amatrice e Terminillo.

“Grazie al Santo Padre, a Monsignor Leonardo Sapienza e al vescovo Domenico Pompili: partecipare all’udienza papale del mercoledì è per la Coppa del Mondo di Skiroll un’immensa emozione e un grande onore. L’incontro ci dà la forza per affrontare tre giorni di gare intensi e ripaga del grande impegno che oltre 100 persone stanno mettendo per la buona riuscita dell’evento. E dà agli atleti un messaggio di speranza e forza” racconta Sergio Battisti, numero uno dell’organizzazione della Coppa del Mondo di Skiroll di Rieti.

Finali di Coppa del mondo di Skiroll a Rieti/Amatrice: convocati e programma gare