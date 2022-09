Wheelchair Curling, gli azzurri di Roberto Maino ripartono da Cembra

Italia del wheelchair curling riparte da Cembra. Siamo ancora in piena estate, ma la Nazionale azzurra non vuole perdere tempo e intende farsi trovar pronta ai primi appuntamenti stagionali che l’attendono già a inizio autunno.

Da venerdì 26 a domenica 28 agosto, il tecnico Roberto Maino, coadiuvato dall’assistente Fabrizio Teppex e con la presenza della fisioterapista federale Barbara Giacché, ha cominciato a lavorare in vista dei prossimi obiettivi con gli otto convocati: Orietta Bertò (Albatros Trento), Angela Menardi (Curling Club 66), Giuliana Turra (Disval), Fabrizio Bich (Disval), Sergio Deflorian (Albatros Trento), Paolo Ioriatti (Albatros Trento), Matteo Ronzani (Curling Club Claut) ed Emanuele Spelorzi (Disval).

Questo il commento di Roberto Maino prima della tre giorni sul ghiaccio trentino, inserita in un programma di lungo termine: “Questo weekend iniziamo il nuovo percorso verso la prossima Paralimpiade di Milano Cortina. Ho il grande onore di essere stato incaricato per quest’avventura straordinaria per cui spero di continuare positivamente il cammino intrapreso da Violetta Caldart e Chiara Olivieri che, in ordine di tempo, si sono occupate della squadra prima di me. Quest’anno sarò aiutato da Amanda Bianchi, Flavio Perucca e Fabrizio Teppex. La stagione parte subito con impegni importanti come i tornei internazionali di Torino a fine settembre e subito dopo il torneo di Wetzikon Stirling fino ad arrivare ai Mondiali B di novembre a Lohja. Proprio con la rassegna iridata avremo un primo riscontro sul lavoro che dobbiamo fare, considerando però che la stagione 2022-23 vogliamo utilizzarla come tappa transitoria da dedicare a sperimentazioni e modifiche per impostare le linee guida dell’inverno 2026“.