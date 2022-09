Skiroll: Sabrina Borettaz convocata per finali Coppa del Mondo

Michel Rainer, direttore tecnico dello skiroll italiano, ha convocato venticinque atleti in vista delle attesissime finali di Coppa del mondo 2022, che faranno tappa proprio in Italia. Gli azzurri saranno protagonisti tra Rieti ed Amatrice da venerdì 9 a domenica 11 settembre.

Il programma gare prevede venerdì 9 la partenza da Amatrice, con la disputa della 5 km in tecnica libera, sabato 10 al Terminillo sarà invece la volta della 14 km in tecnica classica mass start up hill. Gran finale domenica 11 settembre da Rieti con la super sprint sul percorso da 200 metri.

Saranno presenti il detentore della Coppa del mondo Matteo Tanel insieme ad Emanuele Becchis, iridato nella sprint, pronto a giocarsi le sue carte soprattutto sui 200 metri della prova domenicale. La squadra maschile potrà contare anche su Michael Galassi, Riccardo Lorenzo Masiero, Alberto Dalla Via, Gianmarco Gatti, Michele Valerio, Luca Curti, Alessio Berlanda, Gabriele Rigaudo, Marco Gaudenzio, Riccardo Munari, Giovanni Lorenzetti, Giacomo Schivo, Antonio Tazzioli e Tommaso Dellagiacoma.

Al femminile scenderanno in pista Elisa Sordello, Elisa Rossato, Lisa Bolzan, Anna Bolzan, Sabrina Borettaz, Laura Mortagna, Maria Gismondi, Anna Maria Ghiddi e Camilla Crippa.

La situazione in ottica classifica generale è più incerta che mai per quanto riguarda gli uomini: il norvegese Amund Korsaeth è al comando con 462 punti, solamente 19 in più di Matteo Tanel al secondo posto. Terza posizione del lettone Raimo Vigants (377), tallonato da Tommaso Dellagiacoma al quarto posto. Quinto il norvegese Patrick Kristoffersen, seguito da i tre azzurri Emanuele Becchis, Michael Galassi e Riccardo Lorenzo Masiero. Nel femminile è la svedese Linn Soemskar (460 punti) a guidare la classifica con al secondo posto Elisa Sordello (375 punti) e la lettone Kitija Auzina (303 punti).

Nella categoria juniores è la nostra Anna Maria Ghiddi la leader con 585 punti. Seconda la lettone Samanta Krampe (488), terza la kazaka Mariya Gerachshenko (366). Per la categoria maschile due svedesi al comando: Anton Grahn (500 punti) e Malte Jutterdal (416). Terzo posto per l’azzurro Aksel Artusi, all’inseguimento con 355 punti.

A seguire il programma gare:

Ven. 09/09/22 – Coppa del mondo seniores – 5 km TL maschile e femminile Amatrice (Ita) – ore 10.00

Ven. 09/09/22 – Coppa del Mondo juniores – 5 km TL maschile e femminile Amatrice (Ita) – ore 10.00

Sab. 10/09/22 – Coppa del Mondo seniores – Mass Start 14 km TC in salita maschile e femminile Terminillo (Ita) – ore 15.30 e 16.00

Sab. 10/09/22 – Coppa del Mondo juniores – Mass Start 14 km TC in salita maschile e femminile Terminillo (Ita) – ore 15.45 e 16.30

Sab. 10/09/22 – Sovere-Bossico (Bg) – Mass Start 7,7 km TC maschile e femminile – ore 16.00

Dom. 11/09/22 – Coppa del Mondo juniores – Sprint 200 metri TL maschile e femminile Rieti (Ita) – ore 12.15

Dom. 11/09/22 – Coppa del Mondo seniores – Sprint 200 metri TL maschile e femminile Rieti (Ita) – ore 12.15