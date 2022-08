Skiroll: Sabrina Borrettaz ai mondiali juniores

Il direttore tecnico Michel Rainer ha sciolto le riserve riguardanti i convocati per i Mondiali Juniores di skiroll che si svolgeranno a Madona, in Lettonia. Saranno otto gli atleti che scenderanno in pista da giovedì 25 a domenica 28 agosto. La squadra azzurra si presenta competitiva e in corsa per le posizioni di vertice nelle quattro gare in programma: giovedì 25 la 10km maschile e la 7,5km femminile in tecnica classica, venerdì 26 sarà la volta della sprint a squadre a cui farà seguito, sabato 27, la supersprint. Gran finale domenica 28 con la 20 km maschile e la 15 km femminile entrambe mass start.

Nella squadra maschile saranno protagonisti Aksel Artusi, Marco Gaudenzio, Giovanni Lorenzetti, Riccrdo Munari e Gabriele Rigaudo. Il team femminile potrà contare invece su Anna Maria Ghiddi, Laura Mortagna e Sabrina Borettaz.

A seguire il programma completo:

MONDIALI JUNIORES SKIROLL MADONA (LET)

25/08/22 – 10 Km TC M e 7,5 Km TC F

26/08/22 – Teamsprint

27/08/22 – Sprint 0,2 Km Qualificazioni e Finale M e F

28/08/22 – 15 Km Mst F e 20 Km Mst M