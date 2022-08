Trail: L’8 ottobre si torna a correre tra i vigneti di Grosjean

Corere in mezzo ai colori dell’autunno, avvolti dai profumi delle uve mature. Il Grosjean Wine Trail torna e anticipa di qualche settimana rispetto alla prima edizione, per regalare ai partecipanti passaggi tra le vigne ancora più caratteristici.



La seconda edizione del trail ideato e organizzato da Inrun - in collaborazione con l’azienda Grosjean - si svolgerà sabato 8 ottobre. La gara è inserita nel calendario Fidal e sarà valida come prova unica per il campionato regionale di trail running. Il percorso misurerà 15 chilometri, avrà un dislivello positivo di 700 metri e sarà interamente disegnato sui terreni dell’azienda valdostana.



È prevista una prova competitiva, aperta a chi ha compiuto almeno 20 anni, e una non competitiva per gli over 16. Il Grosjean Wine Trail 2022 lancia però anche una camminata enogastronomica, con degustazioni di vario genere lungo il percorso. Il programma di quest’ultima novità è ancora in fase di definizione.



Intanto Inrun è pronta ad aprire le iscrizioni. Via alle adesioni (sito irunning.it) dalle 12 di lunedì 15 agosto. Solo per il primo giorno quota promozionale a 20 euro, comprensiva di pacco gara con maglia tecnica, prodotti tipici e buono pasto; da martedì 16 sarà di 30 euro.