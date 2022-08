Bocce: Record mondo Under 18 e 23 tiro di precisione per Matteo Golfetto

Sono stati gli under 18 Matteo Golfetto, Federico Golfetto, Andrea Fasana, Edoardo Graziano, Davide De Glaudi e l'under 15 Stephane Bosonin i protagonisti dell'impresa ai danni dell'astigiana Pro Valfenera; impresa che ha fatto emozionare sino alle lacrime il presidente-tecnico-e non solo, Amilcare Giopp.

Il Bassa Valle Helvetia ha ottenuto il quarto trionfo nell'Under 18 “In ventinove anni di presidenza – ha dichiarato al termine della finale, il massimo responsabile della società valligiana, Amilcare Giopp – ho vissuto mille sensazioni, ma l'emozione che mi hanno fatto vivere oggi i miei ragazzi è stata unica; mai avuta.

Fantastici, a dir poco. Questo è l'ennesimo importante traguardo. Frutto del lavoro e della fiducia nel materiale che si crea e si segue con dedizione. Siamo arrivati a 58 ragazzi che fanno attività agonistica. Mi si chiede qual'è il segreto della Bassa Valle. I numeri. Siamo attivi in otto istituti scolastici. Gli atleti si creano e poi si deve credere in loro. Come ho fatto con Bosonin, facendolo esordire a 14 anni. Bisogna invogliarli, farli divertire. Il resto arriva dopo “.

“Per quanto concerne il successo odierno – ha proseguito Giopp - non posso fare graduatorie. Tutti hanno contribuito al successo. Verrebbe facile dire Matteo Golfetto, ma di lui non si può più dire nulla. Record del mondo in tutte le specialità; stavolta nella precisione. Undici titoli italiani. Speriamo che continui su questa strada, ma lo farà perchè ha un altro dono importante : la testa “.

Per i tecnici Amilcare Giopp, Andrea Peaquin e il preparatore atletico Davide Nicco, trentenne arrivato lo scorso anno in casa Bassa Valle, un altro motivo di grande soddisfazione per un percorso finale iniziato a Saluzzo nella poule B, con il doppio successo nei confronti di Auxilium e Pro Valfenera, e quello in semifinale ai danni della Quadrifoglio.

I risultati della finale a otto. Poule A : Cavese – La Boccia Savona 0-12, Saranese – Quadrifoglio 10-4, La Boccia Savona – Saranese 8-6, Cavese – Quadrifoglio 6-8; recupero Saranese – Quadrifoglio 6-8. Poule B : Bassa Valle Helvetia – Auxilium 9-3, Noventa – Pro Valfenera 4-8, Bassa Valle Helvetia – Pro Valfenera 9-4, Auxilium – Noventa 9-3; recupero Pro Valfenera – Auxilium 8-5.

Semifinali : La Boccia Savona – Pro Valfenera 0-12, Bassa Valle Helvetia – Quadrifoglio 9-6.

La finale : Bassa Valle Helvetia – Pro Valfenera 8-4.

Coppia : Federico Golfetto, De Glaudi – Matteo Vercelli (De Marie), Luca Vercelli 11-0. Individuale : Graziano – Artusio 4-11. Staffetta : Matteo Golfetto, Fasana – Matteo Vercelli, Bortoli 37/58 – 36/51.

Combinato : Fasana – Artusio 13-17. Tiri precisione : Federico Golfetto – Bortoli 14-11, Matteo Golfetto – Matteo Vercelli 38-17. Matteo Golfetto ha realizzato il nuovo record del mondo under 18 e under 23.

Amilcare Giopp con i supi gioiellini calssificati al quinto posto campionato italiano società under 15