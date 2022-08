Skiroll: A Verrayes Michael Galassi ed Elisa Sordello vincono inseguimento Coppa Italia Cascina Bianca

Dopo la sprint di sabato (6 agosto), il circuito Rapy di Verrayes (Aosta) ha ospitato l’undicesima tappa della Coppa Italia Cascina Bianca di skiroll. Giornata intensa per la località valdostana, durante la quale Giovani, Senior e Master si sono prima dati battaglia in un’individuale skating su un tracciato di 2 chilometri, prologo della prova a inseguimento in tecnica libera.

Gara da incorniciare per Michael Galassi (Orsago) che, dopo aver realizzato il miglior tempo nell’individuale, ha replicato nell’inseguimento, tagliando il traguardo con il tempo totale di 44’36’’1. Piazza d’onore per il vincitore della sprint di sabato, Emanuele Becchis (Alpi Marittime; 47’38’’7), che recupera dalla settima posizione del prologo e precede Giovanni Lorenzetti (Carisolo; 47’39’3), in risalita dall’ottavo posto e primo tra gli Juniores al traguardo.

Dopo aver realizzato il miglior tempo nell’individuale, Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama; 32’53’’5) non è riuscita a difendere la posizione nella prova a inseguimento e ha chiuso seconda, alle spalle di Elisa Sordello (Alpi Marittime; 32’27’’2) in recupero dalla seconda posizione. L’atleta di casa Virginia Cena (Godioz; 33’18’’5), prima della categoria Juniores, va a completare il podio. Oltre ad aver ottenuto la seconda piazza assoluta, Ghiddi si è imposta anche nella classifica Aspiranti, che al maschile ha visto trionfare Tommaso Cuc (Gran Paradiso; 47’47’’2).

Tra i Master M3, successo per Roberto Capanni (Sci Nordico Bismantova; 53’30’’5), mentre al femminile Daniela Carmagnola (Comunità Montana; 40’44’’4) si è imposta tra le Master F2 e Annalisa Bertocco (Valdobbiadene; 42’00’’7) tra le Master F3-F4.

Prova con partenza in linea, sempre in tecnica libera, per le altre categorie in gara. Tra gli Allievi, non cambia il vertice della classifica con Edoardo Trombetta (Ski College Veneto Falcade; 18’55’’7) e Vanessa Cagnati (Val Biois; 20’09’’5) che concedono il bis dopo la vittoria nella sprint di sabato. Tra i Ragazzi, vittoria per Luca Di Gregorio (Comunità Montana; 11’55’’5) e Nicole Falanelli (Olimpic Lama; 13’07’’9), mentre nei Cuccioli si sono imposti Marco Combi (Primaluna; 8’33’’) e Maddalena Pavan (Motebelluna; 8’33), che replicano così il risultato ottenuto nella sprint del giorno prima. I più veloci tra i Baby sono stati Mattia Combi (Primaluna; 3’46’’3) ed Ester Facchetti (Orsago; 4’25’’3), mentre Guido Masiero (Valdobbiadene; 19’29’’) si è imposto tra i Master C.

Qui la classifica della gara a inseguimento e qui quella della prova mass start.