Successo tecnico per la 3° edizione dell’”Aosta Summer Cup” 2022

La manifestazione ha coinvolto giocatori provenienti dalla Valle d’Aosta, dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Liguria che si sono affrontati nelle Categorie Open di Calcio Tavolo e Subbuteo tradizionale.

3° AOSTA SUMMER CUP 2022 – CATEGORIA SUBBUTEO

Alto il tasso tecnico dei giocatori che hanno partecipato al Torneo nella Categoria Subbuteo tradizionale, con conseguente equilibrio ed incontri spettacolari con risultati ricchi di reti e di gioco spumeggiante. Squadra aostana rappresentata da Filippo Filippella, Orlando Navarra e Giovanni Navarra, a cui si affiancavano Vittorio de Pascale e Giancarlo Riva per la SC Ligures Genova, Claudio Colpani per la SC Papata Ponticino, Luigi Santise, Giancarlo Russo e Filippo Mussino per il CCT Torino 2009. Il COL optava per la formula con girone all’italiana con gare di sola andata. Al termine della lunga giornata di incontri otteneva il primo posto e la vittoria finale Vittorio De Pascale che sconfiggeva per 5-0 Orando Navarra, per 6-0 Giovanni Navarra, per 4-1 Filippo Filippella, per 6-1 Luigi Santise, per 1-0 Giancarlo Riva, per 5-0 Giancarlo Russo mentre veniva fermato sul 3-3 da Filippo Mussino e sul 2-2 da Claudio Colpani.

Al secondo posto si classificava Filippo Filippella, che dopo aver vinto i due derby prima contro Orlando Navarra per 7-2 poi contro Giovanni Navarra per 4-2, incappava nella sconfitta per 1-4 contro Vittorio De Pascale (dopo che il primo tempo si era concluso sullo 0-0) ed era costretto a rincorrere per tutto il resto del torneo superando prima Luigi Santise con il risultato di 4-1, poi Giancarlo Russo con il risultato di 3-1, poi Claudio Colpani con il punteggio di 4-3 e con lo stesso risultato di 4-3 anche Giancarlo Russo, mentre nell’ultimo incontro veniva fermato sul 3-3 da Filippo Mussino proprio a pochi istanti dalla fine dell’incontro e non riusciva a compiere il sorpasso su Vittorio De Pascale. Terzo posto per Claudio Colpani che batteva per 5-4 Filippo Mussino, per 8-1 Luigi Santise, per 2-1 Giancarlo Russo, per 5-4 Giancarlo Riva, per 7-3 Orlando Navarra e pareggiava per 2-2 contro Giovanni Navarra.

Da Sx Claudio Colpani (3° posto), Giancarlo Riva (5° posto), Filippo Mussino (4° posto), Vittorio De Pascale (1° posto), Filippo Filippella (2° posto)

A questi si aggiungevano il pareggio per 2-2 con Vittorio De Pascale e la sconfitta per 3-4 contro Filippo Filippella. Al quarto posto Filippo Mussino grazie alle vittorie per 5-0 contro Orlando Navarra, contro Giancarlo Riva e contro Luigi Santise, il pareggio per 1-1 contro Giancarlo Russo, quelli per 3-3 sia con Filippo Filippella che con Vittorio De Pascale, la sconfitta per 4-5 contro Claudio Colpani e la sconfitta per 2-3 contro Giovanni Navarra. Al quinto posto, a pari punti con Filippo Mussino, si classificava Giancarlo Riva che aveva sconfitto per 5-1 Luigi Santise, per 1-0 Giancarlo Russo, per 4-1 Orlando Navarra, per 4-3 Giovanni Navarra, ed aveva subito le sconfitte per 3-4 contro Filippo Filippella, per 0-1 contro Vittorio De Pascale e per 4-5 contro Claudio Colpani, ma era penalizzato dallo scontro diretto perso per 0-5 contro Filippo Mussino, che gli soffiava il podio.

Sesto posto per un ottimo Giovanni Navarra con le vittorie su Luigi Santise per 2-0, nel derby contro Orlando Navarra per 2-0, per 3-2 contro Filippo Mussino ed il pareggio per 2-2 contro Claudio Colpani, mentre usciva sconfitto dalle gare contro Filippo Filippella per 2-4, Vittorio De Pascale per 0-6, Giancarlo Riva per 3-4, Giancarlo Russo per 2-4. Settimo posto per Giancarlo Russo vittorioso contro i fratelli Navarra (5-0 su Orlando e 4-2 su Giovanni), in pareggio per 1-1 contro Filippo Mussino e sconfitto negli altri incontri: 1-3 da Filippo Filippella, 0-5 da Vittorio De Pascale, 0-1 da Luigi Santise, 1-2 da Claudio Colpani, 0-1 da Giancarlo Riva.

Ottavo posto per Luigi Santise che si aggiudicava i matches contro Orlando Navarra per 5-0 e contro Giancarlo Russo per 1-0, mentre veniva sconfitto da Filippo Filippella per 1-4, da Vittorio De Pascale per 1-6, da Filippo Mussino per 0-5, da Giovanni Navarra per 0-2, da Claudio Colpani per 1-8, da Giancarlo Riva per 1-5. Nono posto per Orlando Navarra sconfitto in tutte le gare disputate: 2-7 contro Filippo Filippella, 0-5 contro Vittorio De Pascale, 0-5 contro Filippo Mussino, 0-5 contro Luigi Santise, 0-5 contro Giancarlo Russo, 3-7 contro Claudio Colpani, 1-4 contro Giancarlo Riva, 0-2 contro Giovanni Navarra.

3° AOSTA SUMMER CUP 2022 – CATEGORIA OPEN CALCIO TAVOLO

Tutto in famiglia il Torneo di Calcio Tavolo Categoria Open con cinque giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta a contendersi la vittoria finale: Filippo Filippella, Dario Di Muri, Orlando Navarra, Donato Erbì e Bernardo Ricco. Primo posto per Filippo Filippella che superava per 5-2 Orlando Navarra, pareggiava per 0-0 contro Dario Di Muri, batteva per 4-2 Donato Erbì ed infine vinceva per 5-1 su Bernardo Ricco. Secondo posto per Donato Erbì sconfitto solo da Filippo Filippella per 2-4, ma vittorioso per 3-1 su Bernardo Ricco, per 3-0 su Dario Di Muri e per 2-0 su Orlando Navarra. Terzo posto per Dario Di Muri con i seguenti risultati: 0-0 contro Filippo Filippella, 0-3 contro Donato Erbì e le vittorie per 9-3 su Orlando Navarra e per 3-1 su Bernardo Ricco.

Quarto posto per Bernardo Ricco che si aggiudicava la gara contro Orlando Navarra per 5-1 mentre veniva sconfitto negli altri incontri disputati: 1-5 contro Filippo Filippella, 1-3 contro Dario Di Muri ed 1-3 contro Donato Erbì. Quinto posto per Orlando Navarra sconfitto per 1-5 da Bernardo Ricco; per 2-5 da Filippo Filippella, per 3-9 da Dario Di Muri e per 0-2 da Donato Erbì.