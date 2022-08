Skiroll: Pellegrino nella ‘Top twenty’ al Blink Classics a Ålgård (NOR)

Max Novak si è imposto sui 52 chilometri di Ålgård alla Blink Classic, la gara simbolo del BlinkFestivalen. Il primo a tagliare il traguardo è stato infatti lo specialista svedese che nel finale ha avuto la meglio allo sprint sullo scozzese Andrew Musgrave, battuto di un solo decimo dopo 1h59’21” di gara; a completare il podio, il padrone di casa norvegese Magnus Versterheim (+3″0), seguito dai connazionali Berg, Hølgård e Riege. Discreta prestazione di Federico Pellegrino, 18° (distacco di 29″8 dalla testa) e costantemente nelle parti calde della sfida lungo le 4 tornate da 13 giri del tracciato.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, 31° posto per un Francesco De Fabiani (+2’02) che nelle parti iniziali della sfida ha spesso condotto il gruppo, mentre Giandomenico Salvadori (57°) e Davide Graz (58°) hanno completato la prova a circa sei minuti e mezzo dal vincitore.

Dominio svedese anche al femminile, dove Linn Sömskar ha voluto imitare il connazionale Novak per confezionare una speciale doppietta gialloblu. Sin dalle prime battute di gara, si è capito come le tre atlete più in palla fossero la stessa svedese insieme alla norvegese Astrid Slind e alla tedesca Victoria Carl. La svedese ha dominato la gara procedendo in tutta solitudine verso il traguardo, tagliato dopo 2’02″18 di gara con oltre due minuti di margine sulla Slind; terzo posto per Carl quindi a 5’11 con tutte le altre avversarie attardate di oltre dieci minuti. Nessuna italiana in gara, dal momento che Anna Comarella non è partita.