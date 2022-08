Bocce: Tre valdostani allo Stage nazionale a Chieri per Under 18 e Under 23

Si è svolto con l'ospitalità della Chierese, uno stage nazionale per gli atleti della Nazionale Under 18 e Under 23. Sotto l'occhio vigile dello staff tecnico composto da Roberto Favre, Carlo Pastre e Angelo Cappato, i 16 atleti convocati (8 per ciascuna categoria), hanno disputato numerose prove in vista del Campionato del Mondo in programma in Francia a fine ottobre.

Lo stage è servito per visionare lo stato di forma dei ragazzi e definire la rosa di coloro che vestiranno la maglia azzurra in occasione della rassegna iridata. Questi i partecipanti allo stage : Matteo Golfetto, Patrick Artusio, Andrea Fasana, Diego Verganti, Matteo Torta, Edoardo Graziano, Davide Muzzatti, Ilario De Francesch, Gabriele Graziano, Stefano Sciutto, Emanuele Soggetti, Alex Zoia, Ivan Soligon, Matteo Bardella, Mattia Falconieri, Andrea Lorenzetto.