La squadra di CoppaBocce: All'Auxilium Saluzzo il titolo di società Under 15

Sono stati i campi della Quadrifoglio di Fagagna, teatro della final eight del Campionato Italiano di Società Under 15, a eleggere regina della categoria la saluzzese Auxilium. Il club del Marchesato si è fregiato del quinto scudetto, mentre l'astigiana Pro Valfenera si è confermata strenua inseguitrice del titolo, con la sua terza sconfitta in finale dopo quelle del 2020 e 2021. Se l'Auxilium ha vinto la competizione, la Quadrifoglio ha stravinto sotto il profilo organizzativo; impeccabile in ogni situazione, compreso l'aspetto informativo.

La sfida conclusiva si è aperta sull'equilibrio proposto dai rispettivi successi della coppia astigiana Luca Maccagno-Alessandro Libanore nei confronti di Federico Bellino-Federico Costa (11-2), e del solista saluzzese Gionas Matteo Macario su Luca Vercelli (11-5). A mettere la freccia per il sorpasso, risultato poi decisivo, sono stati gli staffettisti Francesco Costa-Nicolò Buniva, che con lo score di 37 su 57 non hanno lasciato scampo a Luca Maccagno-Alessio Cagliero, arrivati a 32 su 55. Appresso sono risuonati i rintocchi inesorabili del successo dell'Auxilium, grazie al combinato vincente di Macario (20-10 contro Vercelli/Simone Molino), e ai tiri di precisione di Matteo Costa (11-1 su Cagliero) e Buniva (14-6 su Maccagno). Sul punteggio di 10-2 il tiro progressivo non si è disputato per risultato acquisito.

Gli esiti delle due poule. “A” : Buttrio – Noventa 8-4, Auxilium – Leverone 9-3. Buttrio – Auxilium 3-10, Noventa – Leverone 7-7 (2-1). Recupero : Buttrio – Noventa 10-2. “B” : Quadrifoglio – Pro Valfenera 4-8, Bassa Valle – Veloce Club 10-2. Pro Valfenera – Bassa Valle 12-2, Quadrifoglio – Veloce Club 11-3. Recupero : Bassa Valle – Quadrifoglio 2-13. Semifinali : Auxilium – Quadrifoglio 9-6, Pro Valfenera – Buttrio 10-2.

I protagonisti della finale a otto. AUXILIUM : Nicolò Buniva, Federico Bellino, Gionas Matteo Macario, Francesco Costa, Matteo Costa, Fabrizio Bollati. PRO VALFENERA : Luca Maccagno, Alessandro Libanore, Luca Vercelli, Alessio Cagliero, Simone Molino. QUADRIFOGLIO : Simone Galletta, Tommaso Chittaro, Cristian Muzzatti, Erica Candolini, Riccardo Chittaro. BUTTRIO : Samuele Moznich, Denise Bertossi, Mattia Rosati, Erik Manià, Nicole Zorzenone, Mattia Lavaroni. NOVENTA : Giacomo Manca, Filippo Sgorlon, Riccardo DaFre, Daniel Biondo, Erinda Brahushaj, Francesco Manca. LEVERONE : Yuri Manfredi, Matteo Degola, Elvio Ghersi, Andrea Degola. BASSA VALLE : Dideri Brunod, Matilda Aresu, Daniel Deglaudi, Stephane Bosonin, Greta Gamba, Chantal Revil. VELOCE CLUB : Riccardo Manzi, Francesco Arato, Gabriel Bouvier, Raffaele Canavesio.

I punteggi migliori. Staffetta : 37/57 Francesco Costa-Buniva, 36/52 Candolini – Riccardo Chittaro, 36/58 Manià – Zorzenone. Combinato : 26 Zorzenone, 23 Macario. Tiro di precisione : 16 Candolini, 16 Matteo Costa, 14 Buniva. Tiro Progressivo : 28/36 Muzzatti, 23/33 Candolini, 23/36 Bouvier.