Atletica paralimpica: Dieng di nuovo mondiale negli 800 di Cracovia

Il mezzofondista Ndiaga Dieng vince i due giri di pista e ritocca, per la seconda volta quest’anno, il primato mondiale degli 800 metri T20 a 1:48.88.



L’atleta, già bronzo paralimpico di Tokyo 2020 nei 1500, riesce a strappare 15 centesimi di secondo al precedente record firmato a Grosseto lo scorso maggio in una specialità che però non fa parte del programma dei maggiori appuntamenti internazionali.



A livello nazionale c’è invece da segnalare la migliore prestazione assoluta siglata da Maria Luisa Garatti (Icaro Sport Disabili) che, a Cairate (Varese) in occasione della seconda prova territoriale dei Societari FISPES, lancia il peso a 5,95 per la categoria F38.