WHEELCHAIR CURLING: Roberto Maino riconfermato alla guida della Nazionale azzurra

Da sn. in carrozzina: Paolo Ioriatti, Angela Menardi, Matteo Ronzani, Egidio Marchese, Orietta Berto; in piedi la fisio terapista Barbara Giacchè e il Coach Roberto Maino

Roberto Maino guiderà la Nazionale azzurra di wheelchair curling per un altro quadriennio. Nello staff che seguirà la squadra italiana fino alla Paralimpiade di Milano Cortina 2026 sono presenti anche i tecnici Violetta Caldart, Fabrizio Topatigh, Amanda Bianchi e Flavio Perucca. La fisioterapista sarà Barbara Giacchè, mentre il medico sarà Ilaria Marchetti.

Ecco le parole del responsabile federale del curling, Giuseppe Antonucci: “Sono molto contento per la conferma dell’incarico di head coach a Roberto Maino e per gli incarichi allo staff che lo affiancherà. Siamo reduci da una stagione difficile ma straordinaria in cui abbiamo visto parte dei risultati del lavoro portato avanti negli ultimi anni. La salita nel Gruppo A è stata una importante conquista, ma il rapido ritorno nel B è stata una lezione ancor più importante. Ora occorre essere bravi a programmare le azioni per crescere e che ci conducano a fare una Paralimpiade di qualità e coinvolgente“.

Poi guarda verso l’appuntamento che si terrà tra meno di quattro anni (6-15 marzo 2026) sul nostro ghiaccio: “Il fatto che sia in casa, Milano Cortina 2026, deve essere un grande stimolo per ben figurare e conquistare nuovi atleti, tecnici e sostenitori. Il movimento del wheelchair curling ha bisogno di nuove leve per avere più squadre che partecipano al Campionato Italiano e diffondano sui territori la bellezza di questa disciplina del ghiaccio. Per gli aspiranti atleti con disabilità, il wheelchair curling è un forte aggregante e un gran trampolino verso l’attività agonistica di alto livello. Faremo il massimo per crescere ancora“.