Scherma: Federica Isola ai mondiali argento nella spada femminile a squadre

Dopo l’argento europeo arriva anche quello mondiale. Federica Isola è vicecampionessa del Mondo di spada femminile a squadre. Il prestigioso risultato per l’atleta vercellese è arrivato ai Mondiali del Cairo, in Egitto, dove la squadra di spada femminile dell’Italia, composta anche da Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio e guidata dal commissario tecnico torinese Dario Chiadò si è issata sul secondo gradino del podio.

Isola è stata grande protagonista della gara delle Azzurre, che dopo i primi turni di ieri, con le vittorie sull’Uzbekistan nei sedicesimi di finale per 45-22 e sulla Romania agli ottavi per 45-28, è ripresa oggi dai quarti di finale vittoriosi sulla Svizzera col punteggio di 45-33. In semifinale, poi, un match equilibrato e tesissimo, la rivincita della finale degli Europei contro la Francia, che stavolta ha visto le Azzurre prevalere col punteggio di 30-29 grazie alla stoccata decisiva piazzata nel minuto supplementare da Rossella Fiamingo.

In finale la sconfitta per 45-37 contro la Corea del Sud, in un match condizionato da una partenza negativa delle Azzurre, che hanno saputo comunque reagire e riportarsi in gara fino all’ultimo dei nove parziali. “Sicuramente è stato un brutto inizio però c’è stata una bella reazione – ha detto Federica Isola parlando della finale contro la Corea del Sud -. Lavoreremo di più sulla prima parte ma tolti i primi tre match con la Corea oggi abbiamo tirato bene e siamo soddisfatte”.

CAMPIONATI DEL MONDO ASSOLUTI – SPADA FEMMINILE A SQUADRE – Il Cairo (Egitto), 21 luglio 2022 Qui tutti i risultati Finale Corea b. ITALIA 45-37 Finale 3/4 posto Polonia b. Francia 34-33 Semifinali ITALIA b. Francia 30-29 Corea b. Polonia 45-28 Quarti ITALIA b. Svizzera 45-33 Corea b. Hong Kong 45-37 Polonia b. Usa 40-35 Francia b. Ucraina 45-39 Tabellone dei 16 ITALIA b. Romania 45-28 Tabellone dei 32 ITALIA b. Uzbekistan 45-22 Classifica (33): 1. Corea, 2. ITALIA, 3. Polonia, 4. Francia, 5. Usa, 6. Svizzera, 7. Hong Kong, 8. Ucraina