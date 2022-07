Calcio Tavolo: Filippo Filippella mantiene il 1° posto nella Categoria Subbuteo

Filippo Filippella mantiene il 1° posto nella Categoria Subbuteo tradizionale portando a quasi un anno la sua permanenza in vetta al Ranking di categoria. Crescono gli altri giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta che stanno disputando tornei in giro per l’Italia così come crescono entrambe le squadre del sodalizio valdostano: CT Aosta Warriors e CT Aosta Dragons.

LA CATEGORIA SUBBUTEO TRADIZIONALE

L’ASD CT Aosta Warriors scala posizioni nella classifica a Squadre della Categoria Subbuteo, mantenendosi nella Top Ten delle migliori squadre italiane, passando dal 9° posto al 6° posto con 959 punti soprattutto con la 5° posizione ottenuta nella 3° Tappa del Guerin Subbuteo.

Nella classifica Individuale della Categoria Subbuteo, Filippo Filippella, dopo un’eccellente bimestre coronato con il 3° gradino del podio ai Campionati Italiani Individuali, resta saldamente al 1° posto nel Ranking Italia con 2479 punti portando a cinque i bimestri consecutivi in vetta alla classifica, ottimo Bernardo Ricco che con un salto di ben 20 posizioni, si attesta al 27° posto (dal 47° posto), viceversa calano, Paolo Ciboldi che passa al 43° posto (dal 39° posto) e Francesco Zolfanelli che perde posizioni scendendo al 50° posto (dal 46° posto), entra in classifica Pierluigi Bianco al 65° posto, mentre Alessandro Rolle scende di altre cinque posizioni al 90° posto (dall’85° posto), Sean Filippella Nasti sale di 13 posizioni al 120° posto (dal 133° posto), superando Riccardo Rabacchin che scende al 128° posto (dal 110° posto), seguito da Riccardo Nicoletti al 163° posto (dal 175° posto) e da un’altra new entry, Antonio Panizzati che si attesta al 173° posto, Orlando Navarra (nella foto) continua a perdere

posizioni al 183° posto (dal 164° posto), e continua la crescita sprint di Donato Erbì che arriva al 185° posto (dal 229° posto), perdono posizioni Julia Filippella Nasti al 200° posto (dal 190° posto), Giovanni Navarra al 216° posto (dal 202° posto), Ottone Francesco Giuseppe al 223° posto (dal 209° posto), Marco Barbera al 230° posto (dal 217° posto), Riccardo Ciboldi al 232° posto (dal 219° posto), Christian Mascitti al 273° posto (dal 261° posto) e William Franco che si attesta al 349° posto (dal 333° posto). Fuori classifica gli altri giocatori che non hanno giocato tornei Individuali.

LA CATEGORIA OPEN DEL CALCIO TAVOLO

Nella classifica a Squadre della Categoria Open, calano di poco le posizioni sia dell’ASD CT Aosta Warriors al 38° posto (dal 35° posto) con 259 punti sia dell’ASD CT Aosta Dragons al 64° posto (dal 60° posto) del Ranking Italia con 45 punti. Nella graduatoria Individuale nel Ranking di Calcio Tavolo della Categoria Open, Filippo Filippella, rimane il migliore aostano in classifica, ma perde altre posizioni e cala al 70° posto (dal 63° posto) con 290 punti, eccellente salto in classifica di Dario Di Muri che arriva a scalare ben 84 posizioni fino al 101° posto (dal 185° posto) e di Arturo Azzaro che ne guadagna 65 arrivando al 223° posto (dal 288° posto), poi Paolo Ciboldi che, invece, cala in classifica e passa al 276° posto (dal 246° posto), ancora un super Donato Erbì che anche in classifica Open CdT balza in avanti di 57 posizioni al 293° posto (dal 352° posto), scendono sia Sean Filippella Nasti al 309° posto (dal 305° posto) che Julia Filippella Nasti al 312° posto (dal 304° posto), anche Francesco Zolfanelli scala a grandi passi la classifica nazionale salendo di altre 97 posizioni fino al 314° posto (dal 411° posto), mentre Riccardo Ciboldi passa al 340° posto (dal 303° posto) ed Orlando Navarra al 343° posto (dal 309° posto).

Come per l’Individuale nel Ranking della Categoria Subbuteo tradizionale, anche nella Categoria Open del Calcio Tavolo rimangono fuori classifica gli altri giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta, in attesa di disputare tornei validi per l’acquisizione di punti.

LE ALTRE CATEGORIE DEL CALCIO TAVOLO

Nella Categoria Veteran, Michelangelo Mazzilli scende di posizioni al 69° posto (dal 56° posto) del Ranking Italia, seguito da Dario Di Muri che perde altre posizioni portandosi al 100° posto (dal 80° posto), mentre entra in classifica Francesco Zolfanelli inserendosi al 123° posto. Nella Categoria Under 16, Sean Filippella Nasti sale al 14° posto (dal 19° posto), mentre scendono di posizioni sia Julia Filippella Nasti al 18° posto (dal 14° posto) sia Marcel Musso al 34° posto (dal 32° posto). Nella Categoria Under 12, Marcel Musso passa al 28° posto (dal 19° posto). Nella Categoria Ladies, Julia Filippella Nasti dopo il secondo posto ai Cmpionati Italiani Individuali guadagna un’altra posizione portandosi al 3° posto (dal 4° posto), mentre Hélène Boniface passa al 9° posto (dal 6° posto).