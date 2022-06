Atletica paralimpica: Francesco Imperio portabandiera azzurro agli EPYG di Pajulahti

Il velocista Francesco Imperio è stato nominato portabandiera dell’Italia ai Giochi Europei Paralimpici Giovanili in svolgimento a Pajulahti, in Finlandia, fino al 4 luglio.

Alla Cerimonia di Apertura in programma domani 30 giugno al Pajulahti Hall, l’atleta cosentino marcerà con il tricolore alla testa della delegazione azzurra del Comitato Italiano Paralimpico, composta da altri 60 atleti in rappresentanza di sette discipline: atletica paralimpica, nuoto, boccia, judo, showdown, basket in carrozzina e tennistavolo.



Imperio, classe 2008, amputato a due giorni dalla nascita in seguito ad una complicanza da parto gemellare, si avvicina alla corsa due anni fa, allenandosi in pista con la protesi insieme a ragazzi normodotati.

Il 14enne calabrese T64 di Montalto Uffugo sarà uno dei primi Azzurrini a scendere in campo tra gli Under 17 venerdì 1 nei 100 metri accorpati con le categorie T37-38. L’obiettivo è di migliorare il primato personale di 13.50 registrato a Siracusa quest’anno.





Il Presidente FISPES Sandrino Porru commenta: “Per noi la designazione di Imperio a portabandiera agli EPYG è motivo di grande orgoglio. Il nostro atleta sarà l’emblema di tutta la rappresentativa giovanile del CIP che riconosce il fruttuoso lavoro che la nostra Federazione sta portando avanti con gli Under 20 attraverso il progetto dell’Academy, e con i bambini e i ragazzi della Scuola itinerante. Questa nomina sarà uno stimolo importante per tutti i nostri atleti che per merito stanno vivendo quest’avventura in Finlandia, ma anche per quelli che sono rimasti a casa che vedranno il loro coetaneo rappresentare il mondo della Para atletica italiana e tutta la nazione in un evento internazionale così importante”.



Il Presidente CIP Luca Pancalli dichiara: “Gli EPYG rappresentano un appuntamento importante per il nostro movimento. È l'evento che dà a tante giovani atlete e a tanti giovani atleti paralimpici l'opportunità di mettersi in gioco in un contesto internazionale e di confrontarsi con tanti coetanei provenienti da ogni parte d'Europa. Per molti di loro si tratta della prima esperienza lontano da casa, e proprio per questo ritengo sia un momento di grande valore formativo. Abbiamo un gruppo forte e competitivo che speriamo possa regalarci tante soddisfazioni. Ma la cosa più importante è che tutti possano tornare da Pajulahti con un bagaglio pieno di emozioni e di motivazioni. Queste ragazze e questi ragazzi rappresentano il futuro dell’Europa. Un futuro che, soprattutto in questo momento, ci auguriamo possa essere di pace e di amicizia fra i popoli”.