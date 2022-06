Tail: Grande successo a Pila per il primo Sugar Trail

Lo scopo della realizzazione di questo progetto è stato quello di promuovere l'importanza dello sport anche per le persone affette da diabete (sia di tipo 1 che di tipo 2).

Un progetto con una valenza solidale/benefica perché il ricavato sarà devoluto all'Associazione Tutti Uniti Per Ylenia per la realizzazione di una casa di accoglienza per famiglie e disabilità, chiamata Notre Maison. Un evento mirato anche alla sensibilizzazione per i più giovani sul diabete e la celiachia.

Gli allievi delle classi 3B e 4B dell'E'cole Hotelière de la Vallée D'Aoste ed i loro docenti Prof. Gianluca Masullo e Odessa Cairo hanno infatti realizzato 650 barrette energetiche, anche senza glutine, create appositamente per tutti i concorrenti dello Sugar Trail Pila, che rispondono alle esigenze alimentari specifiche per le due patologie. Hanno partecipato 151 agonisti sui 22 Km e 1200 metri di dislivello e piu' di 100 alla non competitiva sui 7 Km. con molti diabetici e celiaci arrivati da tutta italia. Un evento solidale ed unico nel suo genere che ha portato un'importante visibilità anche alla nostra bellissima Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Tra le donne ha vinto Marzia Antonia Spano di Arvier in 2 h 57'39" con 1'15" su Annalisa Maccari di Saint Marcel e 3'33" sull' aostana Federica Fazari poi Sylvie Grange a 4'01" e Carmela Vergura a 12 minuti. La gara maschile e' stata dominata da Simone Truc di Charvensod in 2 h 03"11 con 8'39" su Nicolas Statti di Fenis al rientro dopo.4 mesi di stop. Terzo Davis Ottobon di Hone a 9'21", capace di risalire di 3 posizioni nel finale, e poi Etienne Clap a 10'15" e il.c.t. del winter triathlon azzurro Marco Bethaz a 10'44". Tra le coppie ( una frazione di 9 chilometri e una di 13) hanno primeggiato Mathieu Courthoud di Villeneuve e Yannick Zublena di Saint-Marcel. in 2 h 01'22" con 1 ora e 9 minuti su Giulia Salgoni e Luca Dalmasso, terzi a 1 ora e mezza Elisabetta Giannelli e Stefano Repele, tra i diabetici primi Rocco Giacomodonato e Pierpaolo Saulig.

Tra i diabetici ha vinto. Emanuele Aloisi con 50 secondi su Giovanni Bosio e 15 minuti su Simone Massimino, prima donna Cristina Coccia. Tra i celiaci Herve' Rosaire ha preceduto di 33 minuti Pierpaolo Riban , prima donna Daniela Marchi. Nella combinata Cogne-Pila con il Tsaplana di sabato hanno vinto Davis Ottobon, 21esimo a Cogne, con 19 minuti su Francesco Carbone e 26 minuti su Andrea De Filippo e tra le donne Paola Bottanelli con 37 minuti su Daniela Marchi e 1 ora e 14 Alessia Ciuccie'.

Tutta l'organizzazione ci tiene a ringraziare la Pila Spa, tutte le strutture del Consorzio L' Espace di Pila, le due scuole di sci di Pila, l'Assessore allo Sport Jean Pierre Guichardaz, il Presidente dell'Ecole Hoteliére Jeannette Bondaz i suoi docenti e gli allievi della 3B e 4B, tutti i volontari che si sono adoperati sul tracciato, nei punti idrici e nei punti ristoro, il personale sanitario, i medici, le scope, il Comune di Gressan, di Charvensod, tutta la Pro loco di Pollein, gli alpini, il Corpo Forestale della Valle D'Aosta, la Guardia di Finanza ed il personale del Soccorso Alpino di Entrèves, tutti gli sponsor ed i locali e le aziende del territorio che hanno donato prodotti, premi regali di ogni natura, da prodotti alimentari del territorio valdostano, a sculture, buoni omaggio, il tutto per realizzare valorizzare il nostro territorio e realizzare una ricca premiazione ad estrazione. Un grazie speciale va però a tutti gli atleti ed i partecipanti alle gare, senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile.