Bocce: Riapre la bocciofila del quartiere Cogne

Dopo quasi tre anni di chiusura, domani riapre la bocciofila del quartiere Cogne, ad Aosta. Lo farà dopo un lungo iter burocratico per avviare la co-progettazione della gestione e un periodo lampo di lavori, per sistemare i campi e per rinfrescare il bar ristorante.

"La bocciofila è da sempre un trait d'union tra il quartiere Cogne e il centro storico- dice Clotilde Forcellati, assessora alle Politiche sociali del Comune di Aosta- e vorremmo che questo legame ci fosse anche all'interno della struttura, che dovrà aggregare e fare in modo che ci sia partecipazione". Il sindaco Gianni Nuti aggiunge: "La riapertura della bocciofila era un obiettivo che ci eravamo prefissati di raggiungere sin dall'inizio della legislatura. Oggi ce l'abbiamo fatta".

La struttura, tra via Giorgio Elter e via Monte Pasubio, sarà gestita per due anni, rinnovabili per altri due, da un'associazione temporanea di imprese con capofila la cooperativa L'esprit à l'Envers e con la coop La Sorgente, saranno supportate dalla sezione bocce del Ccs Cogne e dalla Fib, la Federazione italiana delle bocce. I lavori sono iniziati il 6 giugno. "Sappiamo che non sarà tutto perfetto perché mancano ancora alcuni interventi, ma abbiamo voluto partire" precisa Forcellati.

La bocciofila, dagli Anni 50 al 2005, è stata di proprietà della Regione; nel 2005 è stata ceduta al Comune. L'amministrazione di piazza Émile Chanoux ha investito 110.000 euro per la riapertura; per la gestione spenderà circa 65.000 euro l'anno. La bocciofila sarà aperta dal martedì al sabato dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 20; la domenica dalle 15 alle 20; il lunedì sarà chiusa.

È prevista una programmazione per tutte le fasce di età. Domani è prevista una festa inaugurale: dalle 16.30 si potrà giocare a bocce, accompagnati da tecnici del Ccs Cogne; è prevista un'esposizione di mezzi d'epoca di Vespa; i cocktail di Paolo Romeo; musica dal vivo con la Tnt Band.

La bocciofila sarà aperta dal martedì al sabato dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 20; la domenica dalle 15 alle 20; il lunedì sarà chiusa. È prevista una programmazione per tutte le fasce di età. Domani è prevista una festa inaugurale: dalle 16.30 si potrà giocare a bocce, accompagnati da tecnici del Ccs Cogne; è prevista un'esposizione di mezzi d'epoca di Vespa; i cocktail di Paolo Romeo; musica dal vivo con la Tnt Band.