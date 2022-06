Acquaterra di Rafting ASD (Alto Adige) cerca guide per la stagione estiva

Acquaterra Rafting in Alto Adige cerca Guide di 2/3/4 livello, per lavorare sui fiumi Adige e Passirio. Possibilità di alloggiare in appartamenti condivisi 2/3 persone.

Offriamo per i mesi di luglio e agosto, pagamento di euro 50 per un'ora circa di discesa dell'Adige ed euro 60 per un'ora di discesa sul fiume Passirio.

Facciamo tra le due e le tre discese al giorno, con una media di due discese al giorno. Garantiamo una paga minima mensile sia per luglio che per agosto di euro 2000. Utile una buona conoscenza della lingua inglese e/o tedesco. Per contatti: Stefano 3467447208