Calcio Tavolo: Il valdostano Filippo Filippella qualificato alle fasi finali dei Campionati Italiani Individuali

Grande soddisfazione per il calcio da tavolo Aosta, grazie alla conquista di Filippo Filippella ad essere il primo giocatore della compagine valdostana a qualificarsi d’ufficio alle fasi finali dei Campionati Italiani Individuali nella corrispondente Categoria a Reggio Emilia nel mese di giugno.

Dopo il rinvio dovuto al Covid-19, la situazione pandemica sta ridando linfa all’attività nazionale ed internazionale del Calcio Tavolo/Subbuteo ed i giocatori stanno partecipando in modo più assiduo alle varie manifestazioni svolte lungo tutta la penisola.

Per gli altri giocatori dell’Associazione valdostana il percorso per le fasi finali passerà per le varie qualificazioni regionali che si svolgeranno da qui alla fine del mese di Maggio.

LA CATEGORIA SUBBUTEO TRADIZIONALE L’ASD CT

Aosta Warriors nella classifica a Squadre della Categoria Subbuteo si mantiene nella Top Ten delle migliori squadre italiane ma balza al 6° posto con 809 punti grazie agli ottimi piazzamenti ottenuti in occasione della 2° Tappa del Guerin Subbuteo.

Nella classifica Individuale della Categoria Subbuteo, Filippo Filippella, resta sempre al 1° posto nel Ranking Italia con 1802 punti per il quarto bimestre di seguito, calano, gli altri giocatori rossoneri a partire da Paolo Ciboldi che passa al 39° posto (dal 35° posto), invece Ricco Bernardo al 45° posto (dal 47° posto) scavalca Francesco Zolfanelli che perde posizioni scendendo al 46° posto (dal 41° posto), Alessandro Rolle scende di altre quattro posizioni all’85° posto (dal 81° posto), Riccardo Rabacchin scende al 110° posto (dal 101° posto), Sean Filippella Nasti cede sette posizioni al 133° posto (dal 126° posto), anche Orlando Navarra perde posizioni al 164° posto (dal 155° posto), Riccardo Nicoletti al 175° posto (dal 166° posto), salto in avanti di Donato Erbì che arriva al 180° posto (dal 229° posto), perde posizioni anche Julia Filippella Nasti al 190° posto (dal 186° posto), Giovanni Navarra al 202° posto (dal 193° posto), Ottone Francesco Giuseppe al 209° posto (dal 203° posto), Marco Barbera al 217° posto (dal 211° posto), Riccardo Ciboldi al 219° posto (dal 213° posto), Christian Mascitti al 261° posto (dal 254° posto) ed, infine, William Franco che si attesta al 333° posto.

Fuori classifica gli altri giocatori che non hanno giocato tornei Individuali.

LA CATEGORIA OPEN DEL CALCIO TAVOLO

Nella classifica a Squadre della Categoria Open, restano invariate le posizioni sia dell’ASD CT Aosta Warriors al 35° posto con 259 punti sia dell’ASD CT Aosta Dragons al 60° posto del Ranking Italia con 45 punti.

Nella graduatoria Individuale nel Ranking di Calcio Tavolo della Categoria Open, Filippo Filippella, che non sta giocando tornei individuali di Calcio Tavolo, perde altre posizioni e cala al 63° posto (dal 56° posto) con 252 punti, lo seguono Dario Di Muri che scende anche lui al 185° posto (dal 176° posto), poi Paolo Ciboldi che passa al 246° posto (dal 235° posto), Arturo Azzaro che scende al 288° posto (dal 273° posto), Riccardo Ciboldi passa al 303° posto (dal 287° posto), così come Julia Filippella Nasti al 304° posto (dal 288° posto), Sean Filippella Nasti al 305° posto (dal 289° posto), Orlando Navarra al 309° posto (dal 294° posto), Donato Erbì guadagna al contrario altre 9 posizioni al 352° posto (dal 343° posto) ed entra in classifica anche Francesco Zolfanelli che con un +187 posizioni si inserisce al 411° posto.

Come per l’Individuale nel Ranking della Categoria Subbuteo tradizionale, anche nella Categoria Open del Calcio Tavolo rimangono fuori classifica gli altri giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta, in attesa di disputare tornei validi per l’acquisizione di punti.

LE ALTRE CATEGORIE DEL CALCIO TAVOLO

Nella Categoria Veteran, Michelangelo Mazzilli cala al 56° posto (dal 55° posto) del Ranking Italia, seguito da Dario Di Muri che perde tre posizioni portandosi al 80° posto (dal 77° posto).

Nella Categoria Under 16, scendono di una posizione sia Julia Filippella Nasti al 14° posto (dal 13° posto) sia Sean Filippella Nasti al 19° posto (dal 18° posto) mentre Marcel Musso si mantiene al 32° posto. Nella Categoria Under 12, Marcel Musso guadagna una posizione e passa al 19° posto (dal 20° posto).

Nella Categoria Ladies, Julia Filippella Nasti mantiene la sua posizione al 4° posto, mentre Hélène Boniface pass al 6° posto (dal 5° posto).