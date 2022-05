Bocce: Serie AM, febbre da derby d'Italia; nella 14a giornata c'è Brb - La Perosina

Giochi fatti per l'assegnazione delle quattro squadre ammesse alla sala del trono, mentre occorre attendere l'esito del match clou fra Brb e La Perosina, per conoscere il nome della vincente la regular season.

A Salassa si sfidano per la quarantaseiesima volta la Signora in Rosso, maritata Bellazzini, e i Boulenciel di patron Data. Lo storico derby d'Italia, vinto per trentadue volte dalla Brb e dieci dalla Perosina (tre i pareggi), è l'unica sfida in programma carica di stuzzicante incertezza. Perchè si tratta di un confronto che ignora i numeri, sia quelli sin qui scaturiti dopo tredici giornate, sia il più recente successo perosino dell'andata (17-9 per il team di Perosa Argentina).

L'unica cosa certa è che per assumere la leader ship, La Perosina ha un solo risultato utile : la vittoria. Per gli amanti del fantabocce, proviamo a prendere il posto dei tecnici Aldino Bellazzini e Carlo Pastre. Nel combinato Nari (11 punti fatti su 14 in palio) affronterà Kozjek. Lo sloveno, migliore interprete della prova, dopo un filotto di 9 successi su dieci, è incappato in due prove negative ( da 19 punti), palesando difficoltà sia in accosto che in bocciata. Per le prove a coppie saranno Grattapaglia-Barbero (14 punti su 18), Grosso-Barbero (8 su 8), Ferrero-Deregibus (8 su 12) i tandem candidati a confrontarsi con il migliore del campionato, Feruglio-Melignano (20 punti su 22), oltre a Kozjek-Mana (10 su 16), Collet-Longo (8 su 14). Sempre sul filo del rasoio i testa-a-testa: score performanti sia da una parte che dall'altra, con Grattapaglia (15 su 20), Grosso (14 su 20) e Nari (18 su 24), a contendere il bottino a Mana (15 su 24), Janzic (13 su 26) e Melignano (10 su 14). La terna Ferrero-Deregibus-Cavagnaro (17 su 24) dovrà dire se quella composta da Collet-Janzic-Longo (16 su 20) è davvero la migliore.

Staffette ormai consolidate. Quella della Brb, Borcnik-Ferrero, si propone con dieci vittorie, un pari e una sconfitta, ed un punteggio massimo di 59/61; quella perosina, Brnic-Mana, risponde con otto successi, un pari e tre sconfitte, ed uno score di 58/61. L'incertezza del doppio tiro progressivo è legata agli abbinamenti. Perchè Borcnik e Brnic viaggiano di pari passo con dodici vittorie e un pareggio, ciascuno, ed un punteggio di 49/50 ottenuto più volte. Ma chi sarà il secondo corridore perosino? Micheletti è parso in difficoltà nell'ultima prestazione. Pastre opterà per Mana? Sul tappeto del tiro di precisione andranno i cecchini Grattapaglia (dieci successi, con un 30) e Grosso (nove, con un 34), opposti a Feruglio (nove, con un 35) e Janzic (tre, con un 23).

Negli altri tre incontri si giocherà per il blasone, l'orgoglio personale, la bandiera, perchè ormai la classifica ha già emesso il verdetto definitivo.

Il programma : Auxilium – Gaglianico, Brb – La Perosina, Marenese – Maxim, Nus – Noventa