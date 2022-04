Invictus Games: 4 ori, 1 argento e 1 bronzo nell'atletica

Quattro medaglie d’oro, un argento e un bronzo, per l’atletica italiana, agli Invictus Games 2022, evento sportivo ideato dal Principe Harry del Galles dedicato ai veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio, in corso di svolgimento a L’Aja, in Olanda.

Sul più alto gradino del podio sono andati stati quattro tesserati FISPES, in maglia azzurra con il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa. Il lanciatore plurimedagliato Giuseppe Campoccio è primo nel getto del peso con un lancio da 9,19, mentre Marco Pisani vince i 100 metri in 21.80. Carlo Calcagni si aggiudica i 400 metri in 1:11.19 e Mattia Dal Pastro, portiere di calcio amputati, si assicura la vittoria nei 1500 (5:40.60) e l’argento nei 100 (14.55). L’altra medaglia, di bronzo, va invece al collo di Roberto Como nei 1500 (6:19.16).