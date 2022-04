Scherma: CdM paralimpica, altri due podi per Andreea Mogos

Andreea Mogos chiude con altri due podi il suo weekend di Coppa del Mondo a São Paulo. La schermitrice torinese tesserata per le Fiamme Oro e di base alle Lame Rotanti ha aggiunto altre due medaglie a squadre alle due vittorie conquistate nelle prove individuali di sciabola e fioretto categoria A.

La giornata ha anche visto il debutto della prova open di fioretto, una gara mista alle 20 stoccate, in cui Mogos ha diviso la pedana con Alessia Biagini, Emanuele Lambertini e Michele Massa. Gli azzurri hanno conquistato la vittoria della prova superando 20-12 il Brasile in finale. Terzo posto per la Thailandia.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA - SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE - San Paolo (BRA), 17 aprile

Finale

Georgia b. ITALIA 45-26



Finale 3/4 posto

Thailandia b. Brasile 45-32



Semifinali

ITALIA b. Brasile 45-12

Georgia b. Thailandia 45-10



ITALIA: Rossana Pasquino, Loredana Trigilia, Andreea Mogos



Classifica (5): 1. Georgia, 2. ITALIA, 3. Thailandia, 4. Brasile, 5. Corea

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA - OPEN FIORETTO A SQUADRE - San Paolo (BRA), 17 aprile

Qui tutti i risultati

Finale

ITALIA b. Brasile 20-12



Semifinale

Brasile b. Thailandia 20-18



ITALIA: Emanuele Lambertini, Michele Massa, Andreea Mogos, Alessia Biagini

Classifica (3): 1. ITALIA, 2. Brasile, 3. Thailandia