A La Thuile gara di sci a Pasqua con super ospite Federica Brignone

Dopo lo stop obbligato dovuto alla pandemia, tornano a La Thuile le tradizionali gare amatoriali che concludono la stagione invernale. Venerdì 15 aprile, infatti, avranno luogo la 43a edizione dello Slalom di Pasqua, riservato ai ragazzi e agli adulti, e la 49a edizione della Gara dell’Uovo dedicata ai bimbi dai 4 ai 10 anni.

Le gare si svolgeranno a partire dalle 10 del mattino, e si può effettuare l’iscrizione – al costo di 10 euro – direttamente online sul sito www.lathuile.it o al Punto Giallo Blu nei pressi delle biglietterie.

La premiazione avverrà a partire dalle 16:15 nella piazzetta delle Funivie: saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria, e ad ogni bambino iscritto verrà regalato un uovo di cioccolato. Infine, vi saranno dei premi a sorteggio per tutti i partecipanti.

La grande novità di quest’anno è la presenza di Federica Brignone, protagonista della Coppa del Mondo di sci alpino e vincitrice di tre medaglie olimpiche, che interverrà subito dopo la premiazione, in sostegno della raccolta fondi per il Bivacco Edoardo Camardella. Il Bivacco, dedicato appunto a Edoardo Camardella, giovane alpinista di La Thuile scomparso a causa di una valanga nel novembre 2019, è stato inaugurato nel dicembre 2021 e posizionato temporaneamente nella piazzetta antistante le Funivie del Piccolo San Bernardo a La Thuile, prima di essere collocato con trasporto aereo sul Ghiacciaio del Rutor. A sostegno della raccolta Federica Brignone firmerà le magliette e altri gadget. La raccolta fondi ha l’obiettivo di reperire la cifra mancante necessaria ad effettuare il trasporto aereo fino al ghiacciaio, a 3.360 metri.

All’evento parteciperà anche Massimo Roj, amministratore delegato di Progetto CMR, società di progettazione integrata milanese che ha disegnato il bivacco.

La costruzione del nuovo bivacco – leggera e resistente, prodotta in fabbrica ed energeticamente autonoma – è stata possibile grazie alla consulenza, ai materiali e agli impianti messi a disposizione da una serie di partner tecnici: Faces Engineering, (www.faces.engineering) per le strutture e l’involucro, Ariatta (www.ariatta.it) ed Engie Italia (www.engie.it) per gli impianti tecnologici; Politecnico di Milano (Wind Engineering) per i calcoli di resistenza al vento e ai fenomeni meteorologici; l’impresa di costruzioni Gualini (www.gualini.eu/) per la realizzazione dell’intero manufatto, e Concreta (https://www.concretasrl.com/azienda) per l’allestimento degli interni. La webcam in quota sarà realizzata grazie al contributo di SkyWay Monte Bianco. La realizzazione del Bivacco ha il patrocinio dei Comuni di La Thuile e Valgrisenche, della Regione Valle d’Aosta, dell’Associazione Valdostana Maestri di Sci e dell’Unione Valdostana delle Guide di Alta Montagna.