Bocce: Serie AM, 11a giornata; Gaglianico ospita la Nus, La Perosina impegnata in casa del Maxim

La legge della classifica non fa eccezioni per le claudicanti speranze di Maxim, Nus, Auxilium e Marenese, e se il divario numerico risponde con la sua naturale dimensione, continueranno a cavalcare la tigre del calendario Brb, La Perosina, Gaglianico e Noventa.

Naturalmente questo è quanto ci invita a pensare la graduatoria, ma le protagoniste talvolta propongono la suggestiva immagine di Davide che abbatte con la sua fionda i giganti corazzati. Se i risultati dell'andata riaprono festosamente le braccia al Trio Bellavista, la stessa cosa non si può dire delle interpreti della sfida fra Marenese e Noventa, conclusa 14 a 13 a favore del team del presidente Giuseppe Garbet. Stavolta le premesse sono diverse. I trevigiani, che potranno sfruttare il fattore campo, hanno l'opportunità di operare il sorpasso ai danni dei neroverdi di patron Paolo Ostanello.

Anche la doppia sconfitta rimediata nell'ultimo fine settimana, soprattutto nel recupero con Nus, contribuirà a caricare di nuovi stimoli i padroni di casa. Per contro, l'altra formazione del Piave non ha affatto intenzione di cedere il passo, e il ricordo dell'andata è come un pieno di propellente. E potrebbe essere l'occasione decisiva per mantenere la poltrona di accesso ai playoff, alla luce degli ultimi incontri a calendario, pressochè di identica difficoltà, delle contendenti : Auxilium in casa, Gaglianico fuori, Maxim in casa, per la Marenese; La Perosina in casa, Auxilium in casa, Nus fuori, per la Noventa. Sul bilancino dei rendimenti i trevigiani prevalgono nella staffetta, nei progressivi e nella precisione, mentre i veneziani hanno fatto meglio nel combinato, a coppie e nell'individuale.

Facili intuizioni scaturiscono dalle altre tre sfide in calendario, dove le squadre di bassa classifica trovano soltanto il gusto del gioco e della sfida, fino a ignorare caratura e potenziale delle avversarie di turno. Per trovare spunti stuzzicanti curiosiamo invece nei nomi e nei numeri emersi in dieci giornate.

Il perosino Kozjek è l'attuale re del combinato con i suoi 8 successi in 9 prove (punteggio massimo 30, come quello ottenuto da Doria, del Gaglianico). La Perosina è pure la squadra con la resa più alta : 18 punti su 20. Nelle coppie svettano Melignano-Feruglio : 9 vittorie su 9, e pure in questa prova eccelle il team dei Boulenciel con 46 punti su 60. I migliori individualisti sono quelli della Brb (42 su 60) e in particolare Grattapaglia con 11 punti su 14. Il Gaglianico è l'unico imbattuto nelle terne (19 punti su 20). Delle 13 staffette sin qui schierate, emerge quella della Brb che ha raccolto 17 punti con Borcnik-Ferrero (59 su 61 lo score più alto). Ben 22 gli atleti utilizzati nel doppio tiro progressivo. Anche in questa prova svetta la Brb : 30 punti raccolti da Borcnik (19) e Petric (11); gli score migliori sono di Borcnik (49/50) e Brnic (49/50). Sul tappeto del tiro di precisione, dove si sono esibiti 25 specialisti, sono i bombardieri Grosso e Grattapaglia a consentire alla Brb di detenere la resa più alta : 30 punti, 14 di Daniele e 16 di Gigi. Lo score migliore resta sempre quello di Feruglio, della Perosina, con 35 punti. Per quanto concerne la top ten del rendimento, questa la classifica provvisoria : 1. Grattapaglia (37 punti), 2. Grosso (36,7). 3. Sari (35,5). 4. Cumero (34), 5. Graziano (31,5). 6. Pegoraro (30,5). 7. Feruglio F. (28), 8. Borcnik (27,5), 9. Bunino (27,4), 10. Brnic (27,2).

Il programma – Sabato 2 aprile : Auxilium – Brb, Gaglianico – Nus, Maxim – La Perosina, Marenese – Noventa