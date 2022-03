Bocce: Serie AF, la corsa della Borgonese continua, decimo successo consecutivo

Il doppio turno imposto dal calendario al massimo campionato femminile Volo, è stato purtroppo ridotto a causa di due rinvii, ma non ha frenato la corsa della Borgonese e del suo strapotere che l'ha accompagnata al decimo successo consecutivo alla superba media di 17,9 punti a partita.

Se la lotta per la leader ship ha da tempo esaurito i suoi bagliori, come una bella donna che ha ormai dato tutto l'amore di cui disponeva, la zona playoff resta ancora animatissima. La secca vittoria della Forti Sani sull'Auxilium, ha permesso alle fossanesi campionesse in carica di staccarsi dalle inseguitrici, ma i due turni ancora da giocare, più i due recuperi, possono ancora rimescolare le carte in possesso di Marenese, Buttrio, Bassa Valle e Auxilium.

Condizionata obbligatoriamente dai propositi – giustificati dal nobile organico – di grandezza della vigilia, la squadra di Paola Alpe continua a dare concretezza alle sue ambizioni di scudetto. Il 10 in pagella pare destinato ad essere accompagnato dalla lode. Il doppio impegno della trasferta orientale – assenti Camilla e Bertolusso - si è aperto con la mazzata inferta alla Marenese. La formazione veneta si è afflosciata mestamente su se stessa come un tubolare bucato da uno spillo maligno. Il suo destino è apparso segnato già sul parziale di 10-0, quando la cecchina Valentina Basei è riuscita ad abbrancare col suo tiro di precisione, la briciola di tre punti per la bandiera.

Nell'udinese Buttrio, la sinfonia borgonese si è fatta meno intensa per effetto delle risposte a muso duro delle friulane, ma l'esito è stato ugualmente dirompente. Protagoniste superbe della due giorni veneto-friulana , ancora Carlini, miglior interprete del campionato nel combinato (7 successi su 8, alla media di 22,7 punti), Traversa e Depetris, sia in staffetta (39 e 40), che nel progressivo (settima vittoria, su sette, per Serena), e ancora Carlini (6 su 6 da solista tradizionale), Traversa, Depetris, Dodero, Basso e Perotto, nelle prove individuali e a coppie.

La Forti Sani ha innestato le marce alte e pur con un organico assai ridotto (poche ma buone, verrebbe da dire), ha imboccato la strada giusta verso la stanza regale dei playoff. A Fossano si è presentata l'Auxilium con intenzioni serie, ma la formazione saluzzese è riuscita a raccogliere soltanto i quattro punti nell'orto poco coltivato dalla Forti Sani, vale a dire quello improduttivo delle corse. Sugli altri terreni hanno invece fatto man bassa Mandola (combinato, tiro di precisione, individuale), Oddone (individuale e coppia), Avveduto (individuale e coppia), Barbara Gerbaudo (coppie e precisione), Pautassi (coppia e individuale, Marengo (coppia).

Risultati e classifica – (13^ e 14 ^g.) : Forti Sani – Auxilium Saluzzo 20-4, Marenese – Borgonese 3-22, Buttrio – Bassa Valle rinviata, Buttrio – Borgonese 8-17, Marenese – Bassa Valle rinviata (Borgonese 20, Forti Sani 13, Buttrio e Marenese 9, Auxilium e Bassa Valle 7, Noventa 1).