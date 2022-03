Bocce: Serie AM, l'ottavo turno lascia immutata la gerarchia della classifica

massimo campionato maschile ha imboccato la via del ritorno celebrando l'ottavo turno, giornata di improbabili suggestioni e di esemplare significativa coerenza. Come in un film già visto, Brb, La Perosina, Gaglianico e Auxilium Saluzzo, liquidano Nus, Marenese, Noventa e Maxim, onorando il pronostico della vigilia e lasciando immutata la gerarchia della classifica.

I marosi della Signora in Rosso hanno subito spumeggiato contro gli scogli valdostani del Nus, riuscendo inesorabilmente a provocare danni irreparabili . Dall' 1 a 7 dell'avvio (26 pari nel combinato fra Hugonin e Nari), all'1 a 9 della staffetta (57/60 per Borcnik-Ferrero), e ancora 1 a 13 (grazie ai successi di Grosso e Grattapaglia nella precisione), per proseguire con l'aritmetico successo scandito dal doppio tiro progressivo di Petric e Borcnik (1 a 17), e la definitiva chiusura per onor di firma, con l'orgoglioso successo locale di Hugonin-Gassino.

In casa Marenese si sono dimenticati di chiudere la porta, e quando se ne sono accorti La Perosina aveva già prodotto i suoi danni con il miglior interprete del combinato, Kozjek (6 vinte su 7), il solista Mana (6 su 8), la migliore coppia del campionato, Feruglio-Melignano (8 su 8), e la terna Collet-Janzic-Longo (6 su 7). Chiuso ogni spiffero, Pegoraro e Soligon hanno ridotto le distanze con una staffetta da 53/59, ma i Boulenciel, brandeggiando le bocche da fuoco hanno colpito e continuato a colpire con ostinata efficacia, raccogliendo punti nella precisione e nei due progressivi, per un parziale di 6-13, anticamera della sconfitta, ridotta nel contenuto dal successo del solista Causevic.

La Noventa, che cerca di proporsi come seria aspirante alla gerarchia consolidata degli ultimi campionati, ha provato a scalfire il blocco biellese del Gaglianico, ma è arrivata troppo lontano dall'ingresso al rettilineo finale, dietro di otto lunghezze dal team diretto dal tecnico Enzo Granaglia. Sul 6-2 dell'abbrivio c'è il successo del solista Tonejc, per altro ottenuto al fotofinish su Bunino, a ridurre il divario provocato da Doria (quarto successo per lui nel combinato), dalla terna Bruzzone-Pautassi-Cibrario e la coppia Graziano- Simone Mana. La tenacia veneta si è concretata con la super staffetta (58/59) di Sari-Ziraldo, ma la reazione biellese ha messo in moto le poderose pale del suo meccanismo, cogliendo i punti della precisione (Graziano e Bunino) e i 3 dei progressivi combattuti sino all'ultimo respiro (45 pari fra Roggero e Sari, 45 a 44 fra Aliverti e Ziraldo). Il 13-5 non ha lasciato scampo agli uomini del Piave, castigati da Graziano e dal pari di Mana.

A Saluzzo si è consumato un match senza storia fra l'Auxilium e il fanalino di coda Maxim, sempre più incupito in una astinenza che dura dall'inizio del campionato. Il team cuneese ne ha approfittato per acquattarsi sornionamente alle spalle della Noventa.

Il solito combinato di Cumero ha reso meno pesante il divario dell'avvio prodotto dal solista Zucca, la coppia Flavio Ariaudo-Capello e la terna Simone Ariaudo-Cavallo-Castellino. La progressione vincente dei saluzzesi provocata dalla staffetta, dalla precisione di Capello (ancora a segno Cumero), e dai due tiri progressivi di Zucca e Danna, ha di fatto chiuso le ostilità.

Risultati e classifica: Nus – Brb 3-23, Marenese – La Perosina 8-19, Auxilium Saluzzo – Maxim 20-7, Gaglianico – Noventa 16-10 (Brb e La Perosina 14, Gaglianico 13, Noventa 7, Auxilium e Marenese 6, Nus 2, Maxim 0).