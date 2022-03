Bocce: Serie AF: la Borgonese sale in Val d'Aosta per confermarsi

Mentre sventola solitario sul torneo rosa il vessillo della Borgonese, questi cinque prossimi appuntamenti potrebbero sollevare il campionato dalla sindrome del gattopardo : quella per cui, anche se appaiono cambiamenti, al fondo la realtà resta sempre uguale a se stessa.

La capolista Borgonese sale in Val d'Aosta per confermare il fermo intento di sfiancare anche le inseguitrici più accanite. Per la Bassa Valle, sconfitta all'andata con un eloquente 19-5, la montagna da scalare appare priva di appigli. Le ragazze guidate da Andrea Peaquin proveranno a spezzare la spirale negativa con l'orgoglio che le contraddistingue e magari colorare la cordata della sofferenza con umori nuovi, scaturenti dalle corse di Natalie e Gaia Gamba, o dalle prove solitarie della stessa Gaia, di Bulla, Vuillermoz e Rod. L'armata rossa di Paola Alpe getterà nuovamente sul tappeto i suoi dadi migliori, puntando ancora ad una vittoria senza mezzi termini.

Buttrio e Noventa si scambiano le avversarie. La friulana ospita prima l'Auxilium poi la Forti Sani per due appuntamenti di ritorno che però non hanno ancora consumato un'andata, stante il doppio rinvio di inizio campionato. Per le udinesi del coach Simone Ellero si tratta di un momento assai delicato che concentra in quattro sfide le possibilità di accedere alla sala dei playoff. Nel match con le saluzzesi , le incognite sono legate al combinato, alle corse e al tiro di precisione, mentre le prove tradizionali depongono a favore delle padrone di casa. Diverse le prospettive contro la Forti Sani. La campionessa in carica, prigioniera del passato, pur decapitata dei punti delle corse, non nasconde la volontà di tornare protagonista. Testa a testa importanti nel tiro di precisione, fra Mandola, Gerbaudo e Caterina Venturini, Zurini; nelle coppie i numeri privilegiano le donne di Fossano (13 punti a 17), così come nelle individuali (24 a 31) dove emergono Pautassi (10 su 10) da una parte e Caterina Venturini (10 su 10) dall'altra.

La Noventa, dopo aver fatto fuoco con la legna che trova, nella sfida con Forti Sani, cercherà di macchiare la casella delle partite vinte e ribaltare l'esito del match di andata (18-6 ) in casa dell'Auxilium Saluzzo. Per farlo dovrà trovare il massimo rendimento nelle sette prove del “tradizionale”.

Migliori punteggi e rendimenti , dopo 9 giornate – Combinato : 27 di Carlini (Borgonese) e 12 punti su 14 della Borgonese. Staffetta : 43/54 di Traversa-Depetris (Borgonese) e 12 su 14 di Borgonese e Marenese. Tiro progressivo : 39/46 di Traversa (Borgonese) e 12 su 14 della Borgonese. Tiro di precisione : 28 di Barbara Gerbaudo (Forti Sani) e 17 su 28 della Marenese. Coppie : 10 su 12 di Traversa-Camilla (Borgonese). Individuale : 10 su 10 di Carlini (Borgonese), Venturini C. (Buttrio) e Pautassi (Forti Sani).

IL PROGRAMMA – Sabato 12 marzo : Buttrio – Auxilium Saluzzo, Noventa – Forti Sani. Domenica 13 marzo : Buttrio – Forti Sani, Noventa – Auxilium Saluzzo, Bassa Valle – Borgonese.