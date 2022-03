­­ ­ Poco più di una settimana al Castle’s Trail

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­Le Amministrazioni comunali di Verrès, Challand-Saint-Victor e Montjovet sono in piena attività per organizzare la quinta edizione del Castle’s Trail, gara che ancora una volta aprirà il circuito del Tour Trail della Valle d’Aosta, quest’anno formato da quattro prove.

La stagione scatterà sabato 19 marzo con il trail di 23 chilometri (dislivello positivo di 1.530 metri) che si snoda lungo i sentieri dei tre Comuni valdostani che proseguono con la proficua sinergia che in questi anni ha dato ottimi risultati. Il cuore pulsante della manifestazione torna a essere il centro abitato di Verrès. Dopo un anno di transizione - dovuto all’emergenza sanitaria - partenza e arrivo saranno di nuovo in via Duca d’Aosta.

Piccolo anello cittadino per snellire il gruppo, poi sguardo all’insù verso la mulattiera che costeggia il Castello di Verrès. Tratto di strada poderale e poi discesa su Challand-Saint-Victor, per poi proseguire nella zona degli splendidi Ponti Romani e transitare davanti al Municipio del Comune ayassino.

Il tracciato, disegnato da Vittorio Varisellaz, Federico Tadiello, Alessandro Giovenzi e Dennis Brunod, toccherà poi il Castello di Villa e il lago di Villa per poi proseguire verso le frazioni di Montjovet. Lunga discesa in direzione Via Francigena che ripoterà i concorrenti sul territorio di Verrès, dove si snoderanno gli ultimi chilometri di un percorso vario e accessibile anche a chi non ha ancora lunghe distanze nelle gambe.

Sono 500 i pettorali a disposizione e fino al 12 marzo la quota di iscrizione è di 20 euro.

Aumenterà invece di 5 euro dal 13 al 16 marzo, giorno in cui chiuderanno le adesioni tramite il portale di Wedosport. La gara partirà alle 9 e l’arrivo dei vincitori è previsto dopo poco più di due ore. Il fine settimana si aprirà con una serata dedicata alle nuove strategie di allenamento al trail running, curata dal preparatore atletico Piero Cassius con la collaborazione della collega Michela Comola.

Appuntamento venerdì 18 marzo alle 20.30, nella sede di The Studio (Via Circonvallazione, 159 - Verrès). Ingresso libero con green pass rafforzato.