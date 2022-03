Bocce: Risultati AM e A2; Nuova batosta per il nus vince il Bassa Valle

Il successo ha consentito ai padroni di casa di acciuffare in testa alla classifica i campioni in carica. Match bilicante, contraddistinto dalla rincorsa della Signora in Rosso (dal 6-2 al 9-9), per poi finire sul binario unico dei perosini inflessibili nelle quattro prove finali. Scatenate Gaglianico e Noventa.

I biellesi hanno inferto una secca sconfitta all'Auxilium ed altrettanto hanno fatto i veneti nei confronti di Nus, assicurandosi il quarto posto in classifica. La Marenese ha approfittato della sfida con il fanalino di coda Maxim per mantenersi sulla scia dei corregionali del Piave.

SERIE AM - Risultati (7^ g.) : Auxilium – Gaglianico 2-24, La Perosina – Brb 17-9, Maxim – Marenese 11-16, Noventa – Nus 23-4

Classifica : Brb e La Perosina 12, Gaglianico 11, Noventa 7, Marenese 6, Auxilium 4, Nus 2, Maxim 0

SERIE A2 – Risultati (6^ g.)

Girone A : Chiavarese – Centallese 22-4, La Boccia Carcare – Bassa Valle 10-16, Beinettese – Veloce Club 17-10 . Classifica : Chiavarese 10, Veloce Club 8, Beinettese 6, Bassa Valle e La Boccia Carcare 4, Centallese 2

Girone B : Abg Genova – Rosta 11-15, Mondovì – Pozzo Strada 18-8, ha riposato Roverino. Classifica : Rosta 10, Mondovì 6, Abg Genova, Pozzo Strada e Roverino 2

Girone C : Florida – Dolada 3-23, Spilimberghese – Quadrifoglio 12-15, ha riposato Chiesanuova. Classifica : Quadrifoglio 9, Dolada 7, Chiesanuova 6, Spilimberghese 2, Florida 0

Girone D : Pedavena Spresianese 22-4, Pederobba – Villaraspa 10-16, ha riposato Cussignacco. Classifica : Cussignacco, Pederobba, Pedavena e Villaraspa 6, Spresianese 0