Arrampicata: Alessandro Bonjean domina a Valtournenche la macro area lead under 12

Si conferma un talento da coltivare l’undicenne Alessandro Bonjean, tesserato per l’Oasi Vertical, che si è aggiudicato la prova di casa, tra gli Under12, facendo meglio di tutti i pari età in gara. Il campioncino seguito da Cristiana Martinetto, Enrico Trapazzo e Marco Della Noce si è subito messo in mostra nella qualifica dove nelle due prove, così come Matteo Pechenino (InOut), ha sempre raggiunto il Top, candidandosi per una finale di eccellenza.

E’ rimasto invece escluso dalla finale l’altro valdostano in gara, David Fassino, del Climbing House di Verres, che si è piazzato all’ottavo posto (Top, 6+). Alzato il livello di difficoltà, in finale Alessandro Bonjean ha confermato il proprio valore ed unico tra i contendenti è stato capace di raggiungere la presa 23, mentre il suo più agguerrito avversario, Matteo Pechenino si è fermato appena dietro (22+) guadagnando la seconda piazza, mentre la terza posizione l’ha conquistata Samuele Malvicini (Chalk Norris) che è giunto fino alla presa 22.

In campo femminile, sempre tra le under 12, ha fatto suo il podio Sara Boccato del club organizzatore (Oasi Vertical di Valtournenche). Sara, chiuso al primo posto dopo le prime due prove (Top e 21), in finale ha concluso al terzo posto (21+), preceduta solamente dalla vincitrice (22+) Petra Candio (Wake Up) e da Matilde Livorno (22) che ha centrato la seconda piazza (22).

Ha visto spegnersi la prospettiva della finale l’altra valdostana Luce Sangiorgi (Oasi Vertical) che nelle due prove di qualifica (Top, 7+) prestazioni che l’hanno proiettata al nono posto. Due presenze per i colori di casa nella prova under 14 femminile, entrambe in forza all’Oasi Vertical.

Festeggia l’impegno con un positivo terzo posto Greta Baccon che supera lo scoglio della qualifica (24, 22+) prestazione che la posiziona al quarto posto provvisorio, piazzamento poi migliorato raggiungendo il terzo gradino del podio (14+) nella prova di finale. Una finale che è invece sfuggita alla compagna di squadra Elisée Lombardi (12+, 11) che ha concluso con le due prove di qualifica il suo impegno domenicale posizionandosi all’ottavo posto.

Tra gli Under 14 della prova maschile ha concluso al 18esimo posto della classifica Matteo Vigliocco (Oasi Vertical) che si è piazzato nella seconda parte della graduatoria in virtù dei risultati ottenuti nelle due prove di qualificazione (11+, 21).

******

La specialità lead si rifà alle scalate su falesia in ambiente naturale ed è la specialità dove le vie vengono predisposte prevedendo una progressiva difficoltà.

Ad ogni presa raggiunta viene assegnato un punteggio progressivo che ha 2 valori: “tenuta” se viene raggiunta, o “valorizzata” se viene superata senza raggiungere quella successiva. Il massimo punteggio si ottiene inserendo la corda nell’ultimo moschettone di sicurezza, il “Top”.