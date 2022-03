Bocce: Alex Zoia ha eguagliato il record del mondo di tiro progressivo under 23

In occasione dell'incontro della sesta giornata di serie A, Marenese - Gaglianico , il giocatore della Marenese, Alex Zoia, ha eguagliato il record del mondo di tiro progressivo under 23 colpendo 49 bocciate su 50 tirate. Il record apparteneva a Gaspar Luka con 49 su 49, punteggio stabilito il 10 gennaio 2020. Sono in corso le procedure di omologazione, anche per l'altro record mondiale stabilito in Croazia dal giocatore Marinko Norac Kevo del BK Otok nel tiro di precisione con il punteggio di 48.