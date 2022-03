Bocce: Serie AF; Il Bassa Valle irresistibile

la seconda volta il massimo campionato femminile di Volo celebra nel fine settimana un doppio turno. Mentre la Borgonese respinge il tentativo di aggancio della inseguitrice Marenese e quello meno pressante di Buttrio, proponendosi nel ruolo di giudice unico del torneo rosa, tiene banco il momento magico della Bassa Valle che prima impone l'alt a Buttrio e dopo disorienta le ambizioni della Marenese, già incupita dalla precedente sconfitta. Nel contempo il motore della scudettata Forti Sani, non andata oltre il pari in casa dell'Auxilium Saluzzo, costringe le fossanesi ad una ingrata corsa ad handicap.

Fa “Ciao ciao” la Borgonese alle altre sei consorelle, e non lo fa con i piedi, bensì con la testa e i polsi delle sue fuoriclasse. Sesta vittoria consecutiva e fuga sempre più solitaria con ben cinque lunghezze di distacco dalla prima inseguitrice. Nella sfida più attesa, quella con la Marenese, le furie rosse di Paola Alpe sono scivolate soltanto in occasione degli aleatori doppi tiri di precisione che hanno consentito alle trevigiane di Fabio Zoia, di annullare lo svantaggio maturato sino a quel momento (dal 3-7 al 7-7). La superiorità delle padrone di casa ha poi partorito, oltre al successo di Traversa nel progressivo, quelli della coppia Depetris-Traversa e della solista Carlini. Non sono bastate le prestazioni vincenti delle top players del Buttrio, Zurini e Caterina Venturini (sono loro gli otto punti colti dal team friulano), a imprimere il colpo di timone sulla barca borgonese. Sul parziale di 11-6 le padrone di casa non si sono fatte fuggire l'occasione per regalarsi la sesta perla.

Nel titolone della doppia giornata c'è spazio anche per la Bassa Valle che ha incontrato a fase inversa rispetto alla Borgonese, sia Buttrio che Marenese. Nella tana delle valdostane ci avevano già provato Zurini e Caterina Venturini, ma nella circostanza, presentandosi sul rettilineo finale sullo sfavorevole 10-7, nulla hanno potuto contro la determinazione delle donne di Andrea Peaquin, i cui timbri decisivi portano la firma delle soliste Rod e Bulla, oltre al punticino del pari colto dalla coppia Monetta-Vuillermoz (Gaia Gamba). Ma l'impresa del club di Pont St Martin, si è concretata nella sfida successiva. La baby gang del presidente Amilcare Giopp, dopo la raggiunta parità (5-5) ad opera delle staffettiste venete Rebora-Basei, ha confezionato dapprima quattro punti nel tiro di precisione , uno nel progressivo e sul 10-6 ha messo le ali con Natalie Gamba-Rudà e ancora Rod e Bulla.

L'Auxilium Saluzzo ha lasciato sfogare la Forti Sani in avvio di incontro (2-6) per poi colpirla sia nelle corse, notoriamente indigeste per la fossanesi, che nel tiro di precisione. L'estremo tentativo ospite di portare il gancio decisivo al volto delle rosse di casa (successi di Mandola, Pautassi, Gerbaudo-Cuccaro), è svanito sul colpo messo a segno dal tandem saluzzese Oleastro-Torasso.

I migliori punteggi dei due turni – Combinato : il 25 di Rebora (Marenese) e Bulla (Bassa Valle); staffetta : il 40/53 di Traversa-Depetris (Borgonese) e 40/54 di Gaia e Natalie Gamba; tiro di precisione : 22 di Caterina Venturini (Buttrio); tiro progressivo : 37/45 di Traversa (Borgonese) .

Risultati e classifica – (7^ g.) Bassa Valle – Buttrio 15-10, Borgonese – Marenese 13-11. (8^ g.) Bassa Valle – Marenese 14-10, Borgonese – Buttrio 17-8, Auxilium Saluzzo – Forti Sani 12-12 (Borgonese 12, Bassa Valle 7, Marenese 6, Buttrio 4, Auxilium e Forti Sani 3, Noventa 1).