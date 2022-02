Subbuteo: Quinta tappa a Pierluigi Binco

Il Girone A era vinto da Pierluigi Bianco dopo aver superato in sequenza William Franco con il punteggio di 4-0, Giovanni Navarra con il punteggio di 3-1 e Paolo Ciboldi con il risultato di 1-0, guadagnandosi l’accesso alla Finale per il 1° posto.

Al secondo posto del girone si classificava Giovanni Navarra, grazie alla miglior differenza reti, a seguito del pareggio per 2-2 contro Paolo Ciboldi, della sconfitta per 0-2 contro Pierluigi Bianco e della vittoria per 3-0 su William Franco.

Questo piazzamento consentiva a Giovanni Navarra di poter disputare la Finale di consolazione. Terzo posto nel Girone A per Paolo Ciboldi che, dopo aver fermato sul pari Giovanni Navarra ed aver sconfitto per 1-0 William Franco, vedeva sbarrarsi la strada per l’accesso alla finale da Pierluigi Bianco in seguito alla sconfitta di misura per 0-1 e doveva accontentarsi di disputare la Finale per il 5° posto. Ultimo posto nel raggruppamento per William Franco, al suo esordio con la divisa dell’ASD Calcio Tavolo Aosta, che era costretto a subire sconfitte sia da parte di Pierluigi Bianco per 0-4, sia da parte di Paolo Ciboldi per 0-1, sia da parte di Giovanni Navarra per 0-3, venendo relegato a disputare la Finale per il 7° posto. Nel Girone B il primato era conquistato da Riccardo Rabacchin che superava prima Donati Erbì per 3-2, poi Francesco Zolfanelli per 6-1 ed infine Bernardo Ricco per 3-2, così come la possibilità di disputare la Finale principale.

Eccellente secondo posto nel girone per Francesco Zolfanelli che si qualificava per la Finale per il 3° posto dopo aver bloccato sullo 0-0 Bernardo Ricco ed essere stato sconfitto per 1-6 dal Riccardo Rabacchin, era costretto a vincere l’ultima gara contro Donato Erbì. Incontro spettacolare con continue variazioni di risultato e che si concludeva sul filo di lana grazie alla rete di Zolfanelli che fissava il punteggio sul 3-2 in suo favore. Al terzo posto del girone si piazzava Donato Erbì, beffato all’ultimo momento da Francesco Zolfanelli, dopo aver precedentemente sconfitto per 3-1 Bernardo Ricco ed aver perso di misura per 2-3 contro Riccardo Rabacchin.

Ultimo posto nel girone e solo finale per il 7° posto per Bernardo Ricco. Lo 0-0 contro Zolfanelli complicava il cammino, reso ancor più difficile dalla sconfitta per1-3 contro Donato Erbì, ma nell’ultimo incontro, l’ulteriore sconfitta per 2-3 contro Riccardo Rabacchin, evidenziava la giornata negativa del giocatore rossonero.

Il 1° posto lo otteneva Pierluigi Bianco grazie al 3-1 su Riccardo Rabacchin, maturato nel corso della prima frazione di gioco. Terzo posto per Giovanni Navarra che superava per 3-0 uno stanco ed appagato Francesco Zolfanelli.

Il 5° posto lo conquistava Donato Erbì dopo un altro pirotecnico incontro con Paolo Ciboldi concluso con il punteggio di 3-2. La Finale per il 7° posto vedeva prevalere Bernardo Ricco che sommergeva di reti il malcapitato William Franco concludendo l’incontro con un pesante 7-1.