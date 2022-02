Bocce: Serie AM, big match nella quinta giornata: Gaglianico affronta Brb

Le due finaliste del campionato 2021, Gaglianico e Brb, daranno vita al match clou di questo turno, valido per l'aggiudicazione della temporanea leader ship. Gli ultimi precedenti fra i biellesi griffati Botalla e la Signora in Rosso, depongono a favore dei primi (17-9 e 18-8), che però non sono riusciti a centrare il terzo impegno, quello dello scudetto. Le analisi del sangue effettuate sulle prestazioni sin qui espresse dalle due primedonne, mostrano percentuali leggermente superiori in quelle della Banda Bellazzini. A partire dal combinato, dove Grosso è l'unico imbattuto dei 14 interpreti del cerchio. Nelle coppie il divario dice 15 (su 24) a 20 (su 24) e nell'individuale 10 a 13. Meglio le tre terne biellesi, a punteggio pieno, rispetto a quella della Brb (8 a 5). La parte centrale del match può diventare l'ago della bilancia. Le corse offriranno momenti da brivido, così come i tiri di precisione dove i biellesi proporranno l'accoppiata Graziano-Bunino contro Grosso-Grattapaglia.

Dietro l'angolo c'è una sorniona Perosina, pronta a sfruttare il doppio impegno di sabato e domenica mattina, per acciuffare una delle due colleghe in fuga e ristabilire le gerarchie fra le signore del volo. Nel primo degli appuntamenti casalinghi, i Boulenciel dovranno vedersela con la veneta Noventa. Sfida ostica, con il team del Piave ancora incavolato per l'amaro calice propinatole dalla Marenese, e determinato a riavvicinarsi alla zona alta.

Lo scorso campionato il doppio confronto regalò ai perosini due successi di misura (14-12, 14-12), e nelle file venete c'era un tal Pegoraro, che, alla luce delle sue attuali prestazioni in casacca marenese, ora farebbe tanto comodo al team guidato da Paolo De Toffol, costretto a far fare gli straordinari al buon Sari. Per il coach perosino Carlo Pastre, l'occasione casalinga del doppio confronto è assai importante (il giorno dopo riceverà l'Auxilium Saluzzo) e cercherà di pretendere dai suoi top players il massimo rendimento.

Battute Maxim e Nus, dopo il pesante cappotto rimediato dalla Brb, l'Auxilium cerca sui campi di casa di strappare punti all'inseguitrice Marenese. Saranno sentimenti diversi ad alimentare la sfida. Da una parte quelli dei saluzzesi, pronti a mostrare il volto del riscatto e cancellare i postumi della batosta appena subita, - oltre che per affrontare poi La Perosina con animo più sereno - , e per contro quelli dei veneti, baldanzosi e fiduciosi dopo la prima vittoria, per giunta conquistata sui terreni dei cugini del Piave, e pronti a sfruttare al meglio il futuro recupero contro Nus.

A Buttrio si celebra l'inedito confronto fra le matricole Maxim e Nus. A quale delle due Cenerentole verrà calzata la scarpetta fatata?

I MIGLIORI PUNTEGGI , dopo quattro giornate – Combinato : 29 di Doria (Gaglianico). Staffetta : 58/60 di Pegoraro-Soligon (Marenese) e 58/61 di Borcnik-Ferrero (Brb). Tiro progressivo : 49 su 50 di Brnic (La Perosina). Tiro di precisione : 30 di Grattapaglia (Brb).

IL PROGRAMMA – Sabato 19 : Gaglianico – Brb, Auxilium Saluzzo – Marenese, La Perosina – Noventa, Maxim – Nus. Domenica 20 : recupero La Perosina – Auxilium Saluzzo