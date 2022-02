Bocce: Serie A F; Prezioso pareggio del Bassa Valle

In attesa che vengano recuperati i tre incontri sin qui rinviati a causa dell'emergenza sanitaria, e la situazione non si riallinei, la Borgonese si gode la vetta in perfetta solitudine, a punteggio pieno dopo il quarto successo, quello più importante, ottenuto in casa delle campionesse in carica della Forti Sani.

La quinta giornata del massimo campionato femminile ha pure fatto gioire la Marenese, esagerata nel punire l'Auxilium Saluzzo, e la matricola Noventa, che può finalmente mettere in cassa il primo punto.

ASPETTATIVE – Il big-match di Fossano, privato di due top player, Barbara Gerbaudo nelle file di casa e Francesca Carlini in quelle ospiti, non ha tradito le aspettative. L'equilibrio iniziale si è spezzato a favore delle borgonesi grazie al successo nella stafetta, e successivamente nel tiro di precisione e progressivo. Sul rettilineo finale la Forti Sani non è riuscita a far valere il fattore campo. Per Paola Alpe, coach della Borgonese: “Un successo importante. Con la Depetris appena rientrata e non ancora in perfette condizioni, è emersa Giada Bertolusso. In continua crescita, la diciottenne valsusina ha mostrato di potersi imporre anche nel gioco tradizionale. È stata lei l'ago della bilancia in occasione dell'ultimo turno. Decisivo il suo successo nell'individuale contro Oddone”.

In assenza di Gerbaudo, la Forti Sani è stata costretta ad utilizzare Avveduto in ben cinque prove, ma i suoi 6 punti non sono bastati.

NUMERI – Troppo pesante il punteggio inflitto dalla Marenese all'Auxilium. Anche Fabio Zoia, mister del team veneto, è di questo avviso. “I numeri sono troppo severi. Le saluzzesi hanno un'ottima squadra. Evidentemente sono incappate in una giornata storta. Per contro noi abbiamo ritrovato due atlete finalmente ristabilite. Si tratta di Setti e Basei. Direi che la differenza sta tutta lì”.

MORALE – Sorride Francesco Scapolan, tecnico della Noventa baby. “È un punto – ha sottolineato – importante, sia per quanto concerne il morale che la classifica. Dopo aver pagato il noviziato con quattro sconfitte, questo pareggio ci dà la spinta per insistere. Il nostro è un gruppo giovane e deve fare esperienza. Già nelle partite precedenti avevo ravvisato segnali positivi. Contro la Bassa Valle siamo partiti in netto svantaggio, e questo forse un po' per colpa mia, che ho messo pressione alle ragazze. Poi, con maggiore tranquillità, nonostante il parziale negativo di 2-8, l'abbiamo raddrizzata con i due tiri di precisione. Sul 6-10 ero ancora convinto che avremmo potuto farcela. Loro sono una bella squadra, ma confidavo in una reazione. È arrivata e sono soddisfatto. Ora potremmo contare anche su Chiara Botteon che alzerà il tasso tecnico del nostro organico”.

Risultati (5^ giornata): Forti Sani – Borgonese 11-14, Marenese – Auxilium Saluzzo 22-2, Noventa – Bassa Valle 12-12

Classifica: Borgonese 8, Marenese 4, Bassa Valle 3, Buttrio, Forti Sani e Auxilium 2, Noventa 1 (Buttrio e Forti Sani 2 partite in meno, Auxilium e Bassa Valle 1).