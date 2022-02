Scherma: Federica Isola terza a squadre in Coppa del mondo di spada a Barcellona

Torna da Barcellona con un terzo posto ottenuto nella prova a squadre disputata ieri 13 febbraio, terza ed ultima giornata del weekend di Coppa del mondo di spada femminile disputatosi nella capitale catalana.



L'Italia è infatti salita sul terzo gradino del podio grazie al successo per 42-35 sulla Germania nella finalina, dopo essere stata eliminata in semifinale dalla Francia (poi vincitrice della gara davanti alla Russia) per 40-31. Nei turni precedenti, il quartetto Azzurro, che oltre alla piemontese in forza all'Aeronautica Militare, di base alla Pro Vercelli comprendeva, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Roberta Marzani, si era imposta per 36-28 sull'Argentina agli ottavi e sugli Usa per 30-29 ai quarti.





COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE A SQUADRE - Barcellona (Spagna)



TUTTI I RISULTATI



Finale



Francia b. Russia 45-34



Finale 3/4 posto



ITALIA b. Germania 42-35



Semifinali



Francia b. ITALIA 40-31



Russia b. Germania 42-36



Quarti



ITALIA b. Usa 30-29



Francia b. Corea 45-33



Russia b. Estonia 42-35



Germania b. Polonia 36-35



Tabellone dei 16



ITALIA b. Argentina 36-28



Classifica (28): 1. Francia, 2. Russia, 3. ITALIA, 4. Germania, 5. Estonia, 6. Corea, 7. Usa, 8. Polonia